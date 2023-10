Načo sú dve sociálne demokracie jednej vláde? V Hlase varujú, že ich Smer zničí

Zo štyroch scenárov trčí ako pravdepodobný pre Hlas len jeden.

BRATISLAVA. Javí sa, že Peter Pellegrini za celú svoju politickú kariéru ešte nikdy nemal takú silnú mocenskú pozíciu, akú jeho strane Hlas prisúdili predčasné voľby.

V skutočnosti sa teraz rozhoduje o tom, či sa mu strana nerozbije už krátko po voľbách. Bez Hlasu totiž nedokáže zložiť vládnu koalíciu s väčšinovou podporou v parlamente ani Smer ako víťaz volieb, ani Progresívne Slovensko.

V prípade vlády so Smerom Pellegrini riskuje, že Robert Fico (Smer) prevezme voličov podobne, ako to dokázal s HZDS a SNS počas svojej prvej vlády a SNS počas poslednej vlády Smeru do roku 2020.

Povolebná spolupráca s Progresívnym Slovenskom však môže Hlas rozbiť už v prvých dňoch po voľbách, keďže významná časť vedúcich straníkov - bývalých členov Smeru - preferuje vládu s Ficovou stranou.

Denník SME hovoril oficiálne aj mimo záznamu s mnohými politikmi z Hlasu a Progresívneho Slovenska, z ktorých vyplývajú nasledovné scenáre, ktoré rozhodnú o povolebnom dianí na Slovensku.

Scenár 1: Ponuka Smeru Hlas vábi, ale len jeho časť