Mimo parlamentu sú Jakab, Krúpa či vedenie SNS. Analyzovali sme, ako ľudia krúžkovali

Najviac krúžkov mali Fico a Pellegrini.

BRATISLAVA. Voliči využili vo voľbách pomerne aktívne aj možnosť krúžkovať konkrétnych kandidátov. Prejavilo sa to najmä pri menších stranách, pri ktorých sa prakticky dalo dostať do parlamentu len s dostatočným počtom krúžkov.

Nepodarilo sa to napríklad dvojke OĽaNO Júliusovi Jakabovi, dvojke SNS Milanovi Garajovi, šestke KDH Tomášovi Merašickému alebo sedmičke SaS Jurajovi Krúpovi.

Na systém krúžkovania celkovo najviac doplatila SNS. S výnimkou Andreja Danka sa do poslaneckého klubu dostali len ľudia, ktorí so stranou SNS formálne nemajú nič spoločné. Do parlamentu sa napríklad nedostali funkcionári strany, ktorí kandidovali z popredných miest.

Veľmi pestré to bolo aj v OĽaNO, kde mal šancu dostať sa do parlamentu prakticky ktokoľvek z akéhokoľvek miesta.