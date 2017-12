Vulgárne vyjadrenie Ivana Gašparoviča v NR SR včera potvrdilo viacero svedkov

12. dec 1996 o 0:00 SME - jo, rk

BRATISLAVA (SME - jo, rk) - "Gusto, poď to dokončiť. Mňa tam volajú k tomu starému chujovi," povedal predpoludním predsedajúci schôdze a predseda NR SR I. Gašparovič (HZDS) podpredsedovi NR SR A. M. Húskovi (HZDS) krátko po príchode prezidenta SR M. Kováča do budovy parlamentu. A. M. Húska vzápätí prevzal vedenie schôdze. Na požiadavku M. Kňažka (DU), aby Gašparovič vysvetlil, koho tým myslel, predseda NR SR popoludní odpovedal: "Dal som si to prehrať, neni to vôbec zrozumiteľné. Nebolo tu chuj, ale bolo to ujovi." Dodal, že ho "volali k niekomu inému, kto tam bol". Nekonkretizoval však, kto to bol, ani to, či môže kvôli návšteve akéhosi starého "uja" prestať plniť svoje pracovné povinnosti a odovzdať vedenie schôdze. Ďalší podpredseda NR SR M. Andel (SNS) potvrdil Gašparovičove slová s tým, že "skutočne sa nehovorilo o pánu prezidentovi". "Bol som pri tom a som svedok, a som to vždy ochotný dosvedčiť," vyhlásil Andel. Na kazete, ktorú nahrali redaktori SME, je bez pochybností počuť vyjadrenie predsedu parlamentu tak, ako je uvedené v úvode. Tieto Gašparovičove slová potvrdilo SME aj viacero od seba nezávislých zdrojov, ktoré vylúčili možnosť, že ide o zámenu slova napr. s ujom či chmuľom, bulom a pod. Za použitie vulgarizmu v tejto správe sa čitateľom ospravedlňujeme, v tomto prípade sa však realite nedalo vyhnúť.