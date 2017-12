Ficovo predsavzatie: Aby sa vláda nehádala

Budúce opatrenia vlády sa podľa premiéra Roberta Fica nedotknú ľudí s nízkymi a strednými príjmami.

1. jan 2013 o 7:17 TASR

BRATISLAVA. Slovensko sa po 20 rokoch samostatnej existencie nemá za čo hanbiť, vyhlásil premiér Robert Fico vo svojom novoročnom prejave.

"Sme krajina, ktorá má obrovské množstvo talentov a pracovitých ľudí, sme krajina, ktorá má veľkú perspektívu. Verím, že rok 2013 bude rokom síce náročným, ale bude rokom, ktorý všetci spoločne dokážeme zvládnuť," povedal Fico.

Dodal, že predsavzatia si obyčajne nedáva, ale teraz prisľúbil, že bude robiť všetko pre to, aby sa jeho vláda nehádala a aby z nej mali občania čo najlepší pocit.

Zopakoval, že vláda nemá záujem v roku 2013 robiť konsolidačné opatrenia, ktoré by poškodzovali ľudí.

"Aj v roku 2012 sme urobili všetko pre to, aby konsolidačné opatrenia išli na úkor firiem a bohatých ľudí," povedal.

Budúce opatrenia by sa podľa neho nemali dotknúť ľudí s nízkymi a strednými príjmami a nemyslí si ani to, že by sa občania Slovenska mali v novom roku voči niečomu "obrňovať".

"Dajme si trošku nádeje, buďme trošku optimistickejší, nemôžeme byť skeptický. Dajme ľuďom presvedčenie, že táto krajina má na to, aby v roku 2013 sme z toho vyšli," vyhlásil.