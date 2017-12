Prezident radí na Nový rok: Začnime hľadať chyby u seba

Celé znenie príhovoru prezidenta

Drahí spoluobčania,

rád sa pripájam k tým, ktorí vám do nového roku 2013 želajú pevné zdravie, istotu v práci, pokoj v rodinách. Keď sa nad tým zamyslíte, nie je toho málo - najmä, ak nám niečo z toho chýba.

Svet na prahu roku 2013 je zas o niečo zložitejší. Stále sa nevieme vymotať z problémov, ktoré prináša svetová kríza. Aj keď naša ekonomika jej dôsledky cíti o niečo menej než niektoré iné európske krajiny. Bolo by však príliš jednoduché pripisovať všetky problémy súčasnosti len na vrub pretrvávajúcej krízy. Lebo ona nie je spojená len s výrobou a financiami, ale má hlbší politický a morálny základ. Je to kríza morálky svetového finančníctva a kríza akcieschopnosti politikov tento stav vecí zmeniť. Dôsledky však najviac znášate Vy, občania. Cítim spolu s vami napätie a zvýšenú nervozitu.

Ešteže prišli Vianoce a novoročné sviatky. Usadili nás vedľa najbližších. Aby sme aspoň na chvíľu precitli z naháňania sa za vecami a starosťami. Aby sme si uvedomili, aké dôležité je teplo domova. Čo všetko pre nás znamenajú tí, s ktorými nám nevychádza čas na dôverný rozhovor. Lebo sme príliš uponáhľaní a unavení.

Z rozhovorov s vami poznám vaše starosti. Napriek relatívne dobrým hospodárskym výsledkom štátu nezamestnanosť neklesá. Počujem vaše čoraz nástojčivejšie kritické slová a považujem ich za oprávnené. Nemožno ďalej odkladať riešenie nakopených problémov v školstve, zdravotníctve, verejnej správe, ale i v ďalších sektoroch. Lebo mnohí majú pocit nedocenenia. Len zdrojov nie je toľko, akoby sme potrebovali.

V uplynulom roku boli predčasné voľby. Dali ste veľkú dôveru novej vláde. Vláde, ktorá hľadá sociálne schodné cesty riešenia problémov - pomôžme jej. Situácia si to vyžaduje. Priblížili sme sa k bodu zlomu. Teraz sa potrebujeme vzchopiť, zjednotiť, konať spoločne, mať k sebe bližšie. Občania i politici. Pohnime sa správnou cestou do budúcnosti. Než by sme však hľadali riešenia len u iných, začnime najprv každý od seba. Na svojom pracovisku, v našich domovoch. Lebo bez vašej iniciatívy a aktivity bude akékoľvek úsilie odsúdené na neúspech.

Drahí spoluobčania, dnes si pripomíname 20. výročie vzniku samostatnej suverénnej Slovenskej republiky. S jej vznikom sme zobrali na seba bremeno zodpovednosti. Aj dnes cítime, že nie je ľahké. No dovolím si povedať, že ho nesieme statočne. Lebo si uvedomujeme, že náš štát nie je imaginárny pojem, ale že sme to my, občania. Že je výrazom našej slobodnej vôle i zodpovednosti. Že si svoj štát máme vážiť, ako si vážime samých seba. Preto náš štát nemôže byť ani lepší, ani horší, než sme my sami. Počiatočné ťažkosti sme prekonali. Lebo naša minulosť nás naučila trvať a pretrvať. Prácou a jedinečnou kultúrou. Tou kultúrou, ktorú dnes zanedbávame, ale v skutočnosti sme pretrvali predovšetkým vďaka nej.

I keď nás kríza brzdí, netreba mať obavy, že by sme ju nezvládli. Aj teraz sme, napriek mnohým pesimistickým úvahám, dynamickou a úspešnou krajinou. Svet nás vníma ako dôveryhodného partnera. Dostáva sa nám širokého uznania za vytrvalosť, nezlomnosť, pracovitosť i kvalitu ľudí. Preto sme úspešní na medzinárodných trhoch. Preto sa naši ľudia vo svete nestratia. A to je to, čo nás oprávňuje byť na seba hrdí.

Nastupujúci rok bude prelomový aj z hľadiska nášho fungovania v meniacej sa Európskej únii. Nachádzame sa v pozícii, ktorá nás priam nabáda k aktívnemu postoju. Slovensko má dnes možnosť aktívne formovať podobu integračnej spolupráce, reformu organizácie. Usilovať sa v únii o obojstranne výhodné riešenia. Veď ak sme pripravení poskytnúť časť našej suverenity, máme aj právo požadovať plnenie záväzkov. Najmä ak si ich my voči partnerom plníme.

Slovensko vysiela do Európy jasný signál chceme byť dôslední v línii spolupatričnosti s ostatnými krajinami. Vrátane princípu zdieľanej zodpovednosti a solidarity. Lebo to je základ existencie tohto spoločenstva krajín. To je hlavný predpoklad jeho spoločného úspechu. Samozrejme, pri striktnom rešpektovaní existujúcich pravidiel, dohôd a princípu rovnosti.

Spolupráca členov únie je výnimočná. Všetci, vrátane Slovenska, sme tak hlboko vtiahnutí do globálnej ekonomiky, že ani nemáme inú možnosť. Som si istý, že únia i euro napokon vyjdú z terajšej krízy posilnené. Pretože zápas o prežitie nášho spoločenstva je zápasom o pokoj a mier v Európe i vo svete. Znova pripomínam, že pokoj a mier nie sú takou samozrejmosťou, ako sa mnohým zdá. Naši občania v medzinárodných mierových misiách to vedia potvrdiť.

Milí spoluobčania, pri stretnutiach s vami pozorne počúvam, ktoré ďalšie otázky každodenného života vás znepokojujú. Trápi vás trend nárastu egoizmu v spoločnosti, konzumného spôsobu života, korupcie, gýčovej kultúry, neváženia si tradičných hodnôt rodiny, duchovnosti, zásluh seniorov, neváženia si čestnosti a poctivej práce ľudí. Zaráža Vás častá nízka kultúra a korektnosť podnikania, slabá vymožiteľnosť práva, nízka sociálna solidarita majetných so sociálne slabšími. Akoby sme zabudli na to, čo máme zapísané aj v ústave že vlastníctvo zaväzuje.

Uvedomujem si, že je tu doba, ktorá stále viac núti politikov čeliť výzve pracovať na takej vízii našej spoločnosti, v ktorej morálka a úcta k poctivej práci i poctivému spôsobu života je určujúca. V ktorej dôležitejšia, než makroekonomické ukazovatele, bude kvalita života občanov. V ktorej ľudia musia cítiť, že nezávislé súdnictvo im skutočne garantuje spravodlivosť. Lebo s pocitom spravodlivosti a právnej istoty spoločnosť vie vyriešiť väčšinu svojich problémov.

Budúcnosť Slovenska vo významnej miere závisí od toho, ako rýchlo dokážeme zvýšiť výkonnosť vedy, hospodárstva a lepšie využiť inovačný potenciál. No nesmieme o tom len hovoriť. V uplynulom roku som navštívil niektoré krajiny, ktoré sú z tohto hľadiska výnimočné Japonsko, Švajčiarsko, Dánsko, Holandsko. Snažil som sa na mieste dozvedieť, v čom tkvie príčina ich úspechov. Záver je jasný - je to vďaka fungujúcemu systému, ktorý rešpektuje pravidlá, ktorý verí v potenciál školstva, vedy a výskumu ako zdroja národného hospodárstva! Nie je to len o platoch. Je to o fungovaní celého systému. Je to aj pre nás jediná cesta zvýšenia konkurencieschopnosti krajiny.

Viem, k uskutočneniu takej vízie sa nedá dospieť za jeden rok. Prosím vás však, milí spoluobčania, aby sme sa v tejto zložitej dobe primkli k sebe, aby sme boli solidárni a trpezliví. Počúvaním sa, dialógom a vzájomnou pomocou prekonáme ťažkosti. Lebo stále je medzi nami dosť dobra i dobrých ľudí, stále dosť súcitu, solidarity aj prívetivosti. Len v politike a médiách je týchto hodnôt pomenej. Ľudí však treba mať rád takých, akí sú s ich chybami a slabosťami. Táto spoločnosť sa predsa už dosť vytrápila kvôli nenávisti, ostrej politickej konfrontácii, sebabičovaniu a malovernosti. Cestou je dobrá vôľa, spolupráca, solidarita a vzájomná zmysluplná pomoc. Cestou je korektná komunikácia a jednota dobrých cieľov. K tomu Vás všetkých pozývam v nastupujúcom roku.

Tento rok bude rokom svätého Cyrila a Metoda. Chceme si pripomenúť ich duchovné poslanie, aj to, že tu utvorili prvé slovanské literárne učilište a právnickými dielami upevnili politické postavenie Veľkej Moravy. Títo spolupatróni Európy si v roku 1150. výročia ich príchodu do týchto zemí zaslúžia našu úctu i dôstojné pripomenutie.

Drahí spoluobčania, zrodenie sprevádza radosť. Vo vianočnom čase je osobitne aktuálna. S radosťou som vnímal aj zrod Slovenskej republiky, nášho moderného samostatného štátu. Dnes po 20 rokoch v rovnakej miere zdôrazňujem zodpovednosť. Politikov i občanov.

Aj preto potrebujeme zjednotiť úsilie nás, Slovákov, i ostatných národností, pre ktoré je táto krajina domovom. Prejdime bez veľkej ujmy skúškou krízy. Mám dôveru v našich ľudí. Veď za vyše tisíc rokov, kedy sme boli v tomto historickom priestore stále pod niekým alebo s niekým, sme ako národ dokázali prežiť každé zložité obdobie. Zachovali sme si pritom jazyk, územie, vieru, kultúru a národné tradície. Obhliadnuc sa dozadu som hrdý na to, čo sme za ostatných 20 rokov samostatnosti dosiahli.

Nech nám pomáha aj vedomie, že nie sme sami, že sme súčasťou spolupracujúceho európskeho spoločenstva krajín. Spoločenstva, ktoré si silno uvedomuje spoluzodpovednosť za pokojný a slušný život svojich občanov. Ktoré je v záujme pokoja a bezpečnosti odhodlané robiť aj veľké kompromisy. To je ďalší dôvod, prečo do budúcnosti hľadím s dôverou.

Do nového roku Vám preto, drahí spoluobčania, želám nielen dobré zdravie, pokojnú prácu, pohodu a šťastie v rodine, ale najmä viacej spolupatričnosti, než sme jej mali v roku minulom.

A vinšujem Vám aj to starootcovské - aby bol tento rok, rok 2013, pre vás pre nás všetkých rokom požehnaným. Úrodným najmä na múdre rozhodnutia. Želám Vám a Vašim blízkym šťastný nový rok.

