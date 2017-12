Rozdelenie bolo nevyhnutné, zhodli sa Nečas a Fico

Český aj slovenský premiér tvrdia, že prípadné referendum by viedlo len k predĺženiu politickej krízy.

1. jan 2013 o 13:45 TASR

BRATISLAVA, BRNO. Rozdelenie spoločného československého štátu pred 20 rokmi bolo nevyhnutným riešením vtedajšej napätej situácie, ktorá už bola neudržateľná.

Zhodli sa na tom premiéri a Robert Fico a Petr Nečas v špeciálnom vydaní diskusnej relácie Otázky Václava Moravce, ktoré vysielali z vily Tugendhat v Brne.

"Som presvedčený, že ten krok bol pred 20 rokmi správny a dokonca jediný možný. Bolo dobré, že sa vtedy politické reprezentácie dohodli na tomto kroku," vyhlásil Nečas.

Prípadné referendum o rozdelení by podľa neho nič pozitívne neprinieslo a keby sa uskutočnilo, mohlo viesť skôr k predĺženiu politickej krízy a vyhroteniu vzťahov medzi oboma národmi.

"Potvrdzujem slová pána premiéra, bola určitá miera spoločenskej objednávky na určité riešenie, ten stav bol neudržateľný. Ja som to tak pociťoval," doplnil Fico s tým, že za uplynulých 20 rokov sa SR a ČR napriek rozdeleniu veľmi priblížili, a to aj vďaka spoločnému členstvu v európskych a severoatlantických štruktúrach.

V tejto súvislosti vyzdvihol veľmi dobré a korektné vzťahy medzi oboma krajinami.

"Bez ohľadu na to, kto je premiérom alebo premiérkou na slovenskej alebo českej strane, boli sme svedkami vynikajúcich osobných vzťahov. Často sú to politici, ktorí stoja na iných stranách politických barikád, ale zodpovedá to kvalite vzťahov medzi jednotlivými krajinami," zdôraznil slovenský premiér.

"Bez ohľadu na konkrétne stranícke zafarbenie jednotlivých vlád a osoby konkrétnych premiérov, vzťahy sú veľmi dobré a dnes môžeme obaja spokojne konštatovať, že aj keď je na Slovensku ľavicová vláda a v ČR pravicová, vzťahy sú veľmi korektné," dodal Nečas.