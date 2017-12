Bugár: Prezidentom ešte nemôže byť Maďar

Podľa predsedu Mosta majú opozičné strany ešte dosť času, aby našli spoločného kandidáta na prezidenta.

2. jan 2013 o 8:11 SITA

Béla Bugár by bol najradšej, keby sa opozícia na kandidátovi dohodla ešte v januári.(Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Predseda Mosta-Híd Béla Bugár vidí šancu, že sa opozičné strany dohodnú na spoločnom prezidentskom kandidátovi, ale podľa neho je otázne je, či je na to aj dostatočná politická vôľa.

Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, na mysli však nemá len predsedov strán.

„Otázne je, či v stranách je dostatočná politická vôľa, to je veľmi dôležité. Lebo predsedovia strán alebo predsedníctva strán ako vedenia môžu povedať áno. Ale to musia cítiť takisto aj okresné štruktúry, lebo nie predsedovia vyhrávajú, ale členovia vyhrávajú voľby a kampaň,“ zdôraznil.

Času na dohodu na prezidentskom kandidátovi je podľa Bugára ešte dosť.

„Máme rok aj niečo. Ale bol by som najradšej, keby to bolo v januári, ale to je len moja predstava. Uvidíme, či budeme môcť aspoň prvý štvrťrok už vyjsť s tým, že máme kandidáta takého onakého, alebo sme sa dohodli inak,“ vyhlásil.

Bugár si myslí, že na Slovensku ešte nemôže byť prezidentom Maďar. Pripomenul, že keď sa Maďari v roku 1998 prvýkrát dostali do vlády, boli vyhrážky.

V roku 2002 boli otázky, čo keby bol Maďar predsedom národnej rady, ale pomaličky sa to vyvíja.