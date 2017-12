Glváč: Vytvorenie aktívnych záloh podporuje aj opozícia

Podľa ministra obrany Martina Glváča by bol ideálny rovnaký počet vojakov a príslušníkov aktívnych záloh.

2. jan 2013 o 9:53 TASR

BRATISLAVA. Vytvorenie aktívnych záloh, ktoré by umožnilo armáde nasadiť v prípade potreby aj vybraných civilistov, má podporu aj v opozičných radoch.

Tvrdí to minister obrany Martin Glváč (Smer), ktorý by chcel vytváranie aktívnych záloh legislatívne zakotviť už v priebehu budúceho roka.

"Ideálny stav by bol vyrovnaný počet v pomere jedna k jednej, teda rovnaký počet profesionálnych vojakov a aktívnych záloh. Ale to je ideálny stav, to určite nie je možné dosiahnuť v jednom volebnom období," povedal šéf silového rezortu.

Vytvoreniu aktívnych záloh by mala predchádzať aj dobrovoľná vojenská služba. Otázku ako motivovať ľudí, aby ju absolvovali, však ministerstvo stále nemá uzavretú. Jasnejšie má Glváč v tom, kedy by mohlo ministerstvo obrany civilistov využívať.

"Videli sme, čo sa tu dialo počas štrajku lekárov v žilinskej fakultnej nemocnici, kedy z ničoho nič ohlásili, že neprídu do práce, tam by sme napríklad vedeli v budúcnosti pomôcť aktívnymi zálohami," priblížil minister.

Skutočnosť, že tento zámer má podporu aj v opozičných radoch, potvrdzuje aj bývalý šéf silového rezortu Ľubomír Galko (SaS).

Ten predpokladá, že by program mohol byť atraktívny pre bývalých príslušníkov ozbrojených zborov, ktorí sú už v civile.

"Takto by sme mohli pomôcť aspoň na určité obdobie umiestniť aj nezamestnaných," poznamenal.