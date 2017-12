Žitňanská: Na regionálnych voľbách by sme sa mali dohodnúť rýchlo

Podľa poslankyne za SDKÚ je spoločný postup stredopravých strán otázka priorít.

2. jan 2013 o 10:22 SITA

BRATISLAVA. Stredopravé strany by mali dať v januári podľa predsedníčky poslaneckého klubu SDKÚ Lucie Žitňanskej odpoveď na otázku, či sa vedia dohodnúť pred regionálnymi voľbami na spoločnom postupe vo všetkých krajoch.

Ako povedala v rozhovore pre agentúru SITA, stredopravé strany by pomerne rýchlo mali zodpovedať otázku, či je potenciál, aby sa tri alebo štyri stredopravé strany, ktoré tvorili predchádzajúcu vládu, dokázali dohodnúť na jednotnom postupe na celom Slovensku.

„Ak nie, tak treba pokračovať vo vyjednávaniach na úrovni krajov. Ale som presvedčená, že úspešná kandidatúra môže byť len vtedy, pokiaľ ten, kto chce kandidovať, má dostatočný časový priestor, aby sa kandidatúre venoval a oslovoval voličov,“ zdôraznila.

Podľa Žitňanskej spoločný postup týchto strán je otázka priorít. „Ide o to, či chcú dať tri alebo štyri strany zo stredopravicovej politickej scény signál, ktorým by bolo symbolické gesto o dohode, aj keď je to pre nich ťažké,“ povedala s tým, že strany by tým ukázali, že aj keď bolo všelijako počas predchádzajúcej vlády, vedia sa dohodnúť, pretože vedia, že toto je top priorita.

„Chceme ukázať voličom, či sa vieme dohodnúť a dať nabok regionálny stranícky záujem, alebo či takýto symbol nie je priorita. Ale muselo by to prísť už rýchlo,“ konštatovala.

Existujúci predsedovia samosprávnych krajov majú podľa Žitňanskej komparatívnu výhodu.

„Má ju Paľo Frešo a majú ju kandidáti strany Smer, kde väčšina z kandidátov sú župani. Takže ak chce pravica voči nim postaviť niekoho relevantného, ktorý pôjde do solídneho rovnocenného súboja, tak ten človek musí mať dostatočný časový priestor, aby sa na tú kandidatúru pripravil a dokázal osloviť voličov,“ uviedla.