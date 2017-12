Školskí odborári nie sú proti prechodu škôl pod štát

2. jan 2013 o 12:14 SITA

Minister školstva Dušan Čaplovič navrhuje, aby školy dostávali financie priamo od štátu podobne ako v Maďarsku.



BRATISLAVA. Školskí odborári nie sú proti myšlienke ministra školstva Dušana Čaploviča, aby boli školy financované priamo štátom.

"Je to zaujímavá myšlienka, o ktorej treba hovoriť," zareagoval šéf odborárov Pavel Ondek.

Podľa Ondeka by priame financovanie škôl bolo možno prínosom. Čaplovičov návrh vítajú aj menšie Nové školské odbory.

Nové školské odbory (NŠO) majú priame financovanie škôl zo štátnej pokladnice dokonca vo svojich cieľoch.

"Môžeme pozorovať, že vzdelávanie stráca úroveň. Kvantita nahradila kvalitu. Stredné a vysoké školy stratili motiváciu si študentov vyberať, pretože sú platené od počtu študentov. Stredných a vysokých škôl je príliš veľa, treba sprísniť na ministerstve školstva akreditáciu škôl," uvádzajú NŠO.

Pripomínajú, že žiaci a študenti dnes nie sú motivovaní dobre sa učiť, vedia, že budú prijatí takmer na ktorúkoľvek školu.

"Žiadame teda prehodnotiť normatívne financovanie škôl na žiaka. Financie na školy by mali ísť bez medzičlánkov, priamo zo štátnej pokladne do pokladne školy. V prípade nepriechodnosti tejto nami navrhovanej zmeny aspoň zabezpečiť zmenu v zákone, aby školy dostali 98 percent normatívu," žiadajú Nové školské odbory.

Podľa nich si zriaďovatelia škôl bežne nechávajú 10 percent z normatívu školy.

Podľa Čaploviča by bolo najideálnejšie, keby boli školy priamo pod štátom, od ktorého by dostávali financie.

V spolupráci s expertmi bude pripravovať prípadný prechod kompetencií pod štát.

"Potom mám nielen povinnosti a nielen zodpovednosť, ale mám aj práva a môžem veci v dobrom slova zmysle ovplyvňovať. Peniaze nepôjdu cez rôznych providerov, ktorí ich potom rozdeľujú," povedal minister v rozhovore pre agentúru SITA.

Pripomenul, že v tomto volebnom období chcú urobiť zásadnú reštrukturalizáciu, racionalizáciu a optimalizáciu školskej siete.

K prechodu škôl priamo pod rezort školstva by tak mohlo dôjsť v horizonte dvoch až troch rokov.

Všetko však bude závisieť od toho, čo povedia experti a od dohody s regionálnymi samosprávami. Malo by to ísť aj ruka v ruke so zoštíhlením siete škôl.