Čentéš: Frustrovaní prokurátori potrebujú šéfa

JOZEF ČENTÉŠ opisuje, ako mu Dobroslav Trnka blahoželal k novému roku. Dôvody, pre ktoré nezískal funkciu, neberie.

2. jan 2013 o 18:38 Mária Benedikovičová, Mária Mihaliková

Čo hovoríte na rozhodnutie prezidenta nevymenovať vás za generálneho prokurátora?

„Dôvody prezidenta podľa môjho názoru nespĺňajú kritériá stanovené plénom Ústavného súdu.“

Aké?

„Dôvody sa majú vzťahovať len na moju osobu, nie na proces voľby. Ústavný súd niekoľkokrát potvrdil, že moje zvolenie bolo ústavne súladné. Rozhodnutie Ústavného súdu by mal rešpektovať každý. Dôvody musia byť navyše natoľko závažné, že spochybňujú moju schopnosť vykonávať funkciu generálneho prokurátora. Podľa môjho názoru aj podľa názoru renomovaných ústavných právnikov, ako je bývalý sudca federálneho Ústavného súdu Ivan Trimaj, takéto dôvodu neexistujú. Tieto dôvody navyše nesmú byť svojvoľné. Zastávam právny názor, že dôvody odmietnutia nespĺňajú jedno ani druhé. Preto som sa rozhodol, že do konca týždňa podám ústavnú sťažnosť, ktorou navrhnem zrušenie rozhodnutia prezidenta.“

Prezident ako jeden z dôvodov uvádza aj to, že ste skartovali výpoveď Igora Matoviča. Čo na to hovoríte?

„Išlo o ľudské zlyhanie. Tak to vyhodnotili aj moji nadriadení, ktorým som to oznámil. Nie je pravda, že by som svoje rozhodnutie modifikoval či sa na niekoho vyhováral. Riaditeľovi trestného odboru som hneď priznal chybu.“

V liste prezidenta sa píše, že ste človek, ktorý klame aj z malicherných dôvodov.

„Nikdy som neklamal. Vždy som hovoril pravdu. Dôkazom toho je, že sa proti mne nikdy neviedlo disciplinárne ani kárne konanie. Ohradzujem sa voči znevažovaniu mojej osoby. Nikdy som nebol klamárom.“

Pán prezident spomína, že najskôr ste hovorili, že výpoveď skartovali administratívne pracovníčky a až neskôr ste priznali, že ste to urobili vy sám.

„Počas komplikovaného výsluchu Igora Matoviča, ktorý sa opätovne konal v priebehu pár hodín, mi zavolal redaktor TA3 a ja som mu neuviedol presnú informáciu. Už vtedy o tom vedel riaditeľ trestného odboru. V ten istý deň som telefonoval hovorkyni Generálnej prokuratúry, povedal som jej, že som to skartoval ja. Potom som išiel na dovolenku a s inými osobami som už nehovoril.“

Ak dôvody prezidenta neobstoja, čo je podľa vás za tým, že vás odmietol vymenovať?

„To sa musíte spýtať jeho. Je skutočne poľutovaniahodné, že som takéto dôvody uvidel po vyše osemnásťmesačnom čakaní.“

Myslíte si, že Ústavný súd zruší rozhodnutie prezidenta?

„K tomu sa nechcem vyjadrovať, pretože by to mohlo byť vnímané ako môj tlak na Ústavný súd. Vždy som rešpektoval jeho rozhodnutia. Ale budem bojovať až do konca. Keby existovali závažné skutočnosti na moje nevymenovanie, sám by som odstúpil. Nikdy som nebol zaviazaný žiadnej tretej osobe, vždy som konal v prospech práva a spravodlivosti.“

Požiadate Ústavný súd aj o vydanie predbežného opatrenia, ak by Smer chcel voliť nového generálneho prokurátora?

„O takejto možnosti uvažujem, s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou to navrhnem. Do konca týždňa zverejním svoju ústavnú sťažnosť, kde všetko uvidíte.“

Čo by ste urobili, ak by sa Smer rozhodol zvoliť vlastného kandidáta?

„Všetko to budete vedieť, keď si to prečítate.“

Robert Fico už v lete hovoril, že by chcel voliť nového kandidáta. Myslíte si, že aj on je za tým, že vás prezident odmietol vymenovať?

„Nie som hovorcom pána Fica, musíte sa spýtať jeho.“

Mňa skôr zaujíma váš postoj.

„S pánom Ficom sa nekontaktujem, ani s pánom prezidentom, ako viete neprijal ma, ani keď som ho požiadal o osobné prijatie.“

Ako beriete, že pán prezident vás učil na právnickej fakulte a teraz podľa vás vo vašom prípade rozhodol tak, že právne jeho názory neobstoja?

„To, čo tvrdím, je môj právny názor a to sa neodvíja od toho, či ma učil. Učili maj iní. Vychádzam z toho, čo je môj právny názor, a ten predložím Ústavnému súdu, ktorý rozhodne.“

Ak by ste nepochodili na Slovensku, plánujete sa odvolať aj na súd v Štrasburgu?

„Nevylučujem takú možnosť.“

Aké reakcie ste dostali na rozhodnutie prezidenta?

„Ľudia, s ktorými komunikujem, boli na mojej strane. Volali mi prokurátori aj kolegovia z právnickej fakulty, kde učím, a vyjadrili mi jednoznačnú podporu, aby som ďalej bojoval. Ak je niekto v práve, mal by využiť všetky právne prostriedky. To je blízke môjmu zmýšľaniu - vždy som využíval len právne prostriedky, nikdy nie iné.“

Kontaktoval vás Dobroslav Trnka?

„Nie. V tomto období sme spolu nikdy nehovorili o téme voľby generálneho prokurátora. Je to boj každého z nás.“

Kedy ste spolu naposledy hovorili?

"V pondelok bol pán Trnka zablahoželať k novému roku, ale na túto tému sme spolu nehovorili.“

A čo vám zaželal?

„Bežné veci: zdravie, šťastie, pokoj a ja jemu to isté. To bolo všetko.“

Aká je teraz situácia na Generálnej prokuratúre, hovorili ste s ním o kauze Glance House?

„Nie, trestný odbor, kde pôsobím, túto kauzu nevybavoval, nepoznám bližšie podrobnosti a viem len to, čo sa píše v médiách.“

A čo si o tom myslíte? Listy, ktoré pán Trnka písal, boli zverejnené.

„Keď nepoznám skutkovú podstatu prípadu, tak sa ku kauzám nevyjadrujem.“

Prezident sa vyjadril, že ak vás nevymenuje za generálneho prokurátora, tak by ste mali zvážiť, či vôbec zostanete prokurátorom, lebo vás to diskvalifikuje. Ako to vnímate?

„Predovšetkým ako vytrhnutie jednej vety z názoru sudkyne Ústavného súdu doktorky Gajdošíkovej, ktorá vo svojom stanovisku k rozhodnutia pléna Ústavného súdu napísala: Ak kandidát spĺňa zákonné podmienky na vymenovanie do funkcie, mal by byť vymenovaný. Ja som pochopil zmysel tohto stanoviska tak, že ak kandidát spĺňa podmienky, má byť vymenovaný. Navyše nepoznám žiadne skutočnosti, ktoré by mi bránili vykonávať funkciu prokurátora. Zákon, ktorý som si vždy ctil, hovorí, kedy prokurátor môže stratiť funkciu. Žiadna takáto okolnosť nenastala a nikdy voči mne nebolo vedené disciplinárne či kárne konanie ani trestné stíhanie. Neexistujú žiadne zákonné prekážky, ktoré by mi bránili vykonávať funkciu prokurátora. Všetky podmienky spĺňam od roku 1990, keď som nastúpil na prokuratúru.“

Aká je teraz tá situácia na prokuratúre, keď je už takmer dva roky bez šéfa?

„Nie je to ľahká situácia, lebo aj prokurátori potrebujú svojho šéfa. Treba situáciu upokojiť, aby prokurátori mohli normálne pracovať, aby neboli frustrovaní tým, že stále sú tu boje o funkciu a stále sa spochybňuje niečo, čo spochybňované byť nemôže. Prokurátorom to nie je ľahostajné, ale nevedia to ovplyvniť.“

A kto sa usiluje bojovať o funkciu generálneho prokurátora?

„Ja bojujem o to, aby som tú funkciu mohol vykonávať, lebo som bol zákonne zvolený. Zákonnosť mojej voľby potvrdil Ústavný súd, a tak sa mi zdá veľmi zvláštne, že niekto vôbec spochybňuje proces voľby. Dostávame sa do situácie, že je tu rozhodnutie Ústavného súdu a nie jedno, sú tri, z ktorých vyplýva, že proces mojej voľby bol ústavne súladný.“

Spochybňuje vaše zvolenie aj niekto z Generálnej prokuratúry?

„Nikto.“

Čiže v predchádzajúcej odpovedi ste mali na mysli pána prezidenta.

„Len jeho, lebo moje zvolenie 17. júna spochybnil v ústavnej sťažnosti aj Dobroslav Trnka, ale tú odmietol Ústavný súd a už nikto iný to nespochybňuje.“

Čo plánujete robiť teraz?

„Budem chodiť do práce, túto prácu si veľmi ctím, a vidím aj ďalší zmysel vo svojom fungovaní práve na prokuratúre.“