Smer chce mať voľbu generálneho prokurátora rýchlo z krku

Myšlienku, aby si prokurátori vyberali šéfa sami, v Smere nezavrhli. Zrejme ich oslovia len neformálne.

2. jan 2013 o 21:19 Veronika Prušová, Veronika Prušová, Miroslav Kern, Mária Mihaliková

BRATISLAVA. „Ďalší postup Národnej rady bude v zmysle ústavy,“ odkázal po prezidentovom rozhodnutí šéf Národnej rady Pavol Paška zo Smeru.

Vládna strana má teraz šancu aj silu rozhodnúť o mesiace zablokovanom procese voľby generálneho prokurátora.

Ako konkrétne bude Smer v parlamente postupovať, hovorca Pavel Chovanec za šéfa Národnej rady nepovedal.

Konkrétnejší nie je ani šéf Smeru a premiér Robert Fico, ktorý len odkázal, že „o ďalších krokoch budeme informovať hneď, ako sa na nich dohodneme.“

Rýchly proces

O kom sa hovorí Dušan Kováčik: špeciálny prokurátor;

špeciálny prokurátor; Jaromír Čižnár: prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry;

prokurátor bratislavskej krajskej prokuratúry; Eva Mišíková: prokurátorka Generálnej prokuratúry;

Generálna prokuratúra je bez šéfa pomaly dva roky a tak chce Smer situáciu riešiť rýchlo. Avizujú to viacerí jeho členovia.

Na rade je teraz Paška, ktorý môže vyhlásiť novú voľbu generálneho prokurátora.

Zároveň určí lehotu, dokedy môžu poslanci či poslanecké kluby kandidátov navrhovať. Nie je vylúčené, že voľba prebehne už na najbližšej schôdzi, ktorá sa začne 29. januára.

Tento termín však bude ohrozený, ak Smer dodrží to, čo avizoval Fico a naznačoval aj prezident: zvoliť šéfa prokurátorskou samosprávou. To by Smer musel zmeniť zákon a proces voľby by to natiahlo.

Pravdepodobnejšie podľa informácií SME môže byť, že prokurátorov požiadajú o názor len neformálne. Následne si navrhnutého kandidáta „osvojí“ niektorý z poslancov či celý klub.

V Smere sa spomínajú najmä tri mená. Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bratislavský krajský prokurátor Jaromír Čižnár a do hry sa opäť môže dostať aj prokurátorka Generálnej prokuratúry Eva Mišíková.

S Čižnárom sa nám nepodarilo skontaktovať. Zvyšní dvaja kandidáti sa nechceli k téme vyjadriť.

Vládna strana na to má

Na zvolenie nového kandidáta do funkcie generálneho prokurátora, o ktorom by opäť rozhodoval prezident, stačí 76 hlasov poslancov.

Keďže Smer má 83 mandátov, nepotrebuje pri voľbe opozíciu. Je otázne, ako sa opozícia k voľbe postaví.

Predseda SDKÚ Pavol Frešo verí, že „v spolupráci s opozíciou sa podarí nájsť vhodný spôsob, ako dať najavo, že nechceme čistého politického nominanta Smeru.“

Igor Matovič z OĽaNO chce dohodnúť s ostatnými stranami bojkot volieb.

„Bude to len divadielko a pripadá mi zbytočné vytvárať Smeru alibi,“ hovorí Matovič, ktorý rozhodnutie Gašparoviča považuje za „bezprecedentné pošliapanie demokracie“.

Keďže sa však prezident v minulosti vyjadril, že sa cíti akoby členom Smeru, tak sa mu vôbec nečuduje.