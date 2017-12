Kollár: Naše návrhy na prezidentských kandidátov neboli šťastné

Poslanec za SaS verí, že Iveta Radičová si váži svoje slová a nebude kandidovať na post prezidenta.

3. jan 2013 o 10:00 SITA

BRATISLAVA. Postup SaS pri hľadaní prezidentského kandidáta nebol podľa poslanca Jozefa Kollára celkom šťastný. Bol nekoordinovaný a išlo pri ňom o výstrely do tmy, povedal.

"Ľubomír Galko povedal, že bude Andreja Kisku presadzovať na septembrovej republikovej rade. Republiková rada o Kiskovi nikdy nerokovala. Richard Sulík pustil do obehu meno Rada Procházku, padali aj ďalšie mená. Toto považujem opäť za prepálenie. Bola to nekoordinovaná akcia, rôzne mená pohádzané do pľacu, bez ladu a skladu,“ vyhlásil Kollár.

SaS sa neskôr dohodla na republikovej rade, že nebude operovať menami, ale dohodne sa na kritériách, ktoré má kandidát na prezidenta spĺňať.

„Tie kritériá sú jasné. Má to byť nekomunista a neŠtB-ák. Slovensko si zaslúži 23 rokov po nežnej revolúcii mať konečne prezidenta nekomunistu,“ povedal Kollár s tým, že už to by bol dramatický posun k lepšiemu, ak by Slovensko malo nekomunistu a neŠtB-áka prezidenta.

Upozornil však, že pravica je tak atomizovaná, že sa nevie zhodnúť na kandidátovi ani Ľudová platforma.

„My si trpezlivo počkáme, až meno kandidáta oficiálne označia ako spoločného kandidáta Ľudovej platformy,“ dodal.

Podľa Kollára človek, ktorý bol na tak vysokom poste v štáte, ako bola Iveta Radičová, by mal v prvom rade vážiť svoje vlastné slová.

„Ona už raz do médií povedala, že toto nie je pre ňu ambícia. Spolieham sa na to, že svoje slová si váži a že podľa týchto slov sa aj zachová,“ povedal Kollár v súvislosti s možnou prezidentskou kandidatúrou Radičovej.