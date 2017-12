Gašparovičovi sa pozdáva vláda jednej strany

Prezident ocenil vládu Roberta Fica za prevzatie zodpovednosti. Opozícii vyčíta, že mu nepomáha.

3. jan 2013





BRATISLAVA. Prezident Ivan Gašparovič je presvedčený o tom, že ak by aj v súčasnosti bola pri moci širokospektrálna vláda, znovu by prichádzalo ku konfliktom.

Niektoré otázky, ktoré vyplývajú z členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a eurozóne, by sa preto ťažko napĺňali.

Fico vraj ide nad rámec svojej ľavicovej politiky

Z tohto pohľadu oceňuje kabinet Roberta Fica v tom, že okrem veľkých možností rozhodovania, ktorými disponuje, na seba zároveň zobral ťažké bremeno zodpovednosti.

Pripomenul, že svoj program postavil na členstve v Únii, pričom sa ho snaží napĺňať aj nad rámec svojej ľavicovej politiky.

"Dokáže presadiť svoje predstavy, ktoré sú v záujme budúcnosti Slovenska, a to napriek tomu, že niektoré sociálne programy musí brať veľmi triezvo, pretože rozhodnutia na riešenie krízy potrebujú škrty a keď sa niečo škrtá, tak sa dotkne i záujmov občanov," zdôraznil s tým, že tieto kroky nie sú vždy populárne, pričom vláda si uvedomuje, že jej to do ďalších volieb môže poškodiť.

Myslí si, že zodpovedné rozhodnutia, na ktorých bude štát profitovať, by nemali byť ohraničené iba požiadavkou jedného politického spektra.

V tejto otázke preto vyzval na súčinnosť opozičné strany.

Opozícia sa hľadá, tvrdí prezident

"Ak chce exekutíva prijať zodpovedné rozhodnutie, ktoré prinesie pozitíva, tak musí vedieť o ich dopadoch. Zváži si tak, či je rozhodnutie v prospech spoločnosti alebo nie, a ak je to v prospech občanov a je dôležité, aby toto rozhodnutie podporilo tiež druhé politické spektrum, to by nemalo váhať," doplnil.

Gašparovič má obavy, že opozičné politické strany sú stále v štádiu, kedy sa hľadajú po pre nich neúspešných marcových voľbách.

"Vytýkajú si chyby, ale neviem či hľadajú správnu cestu na prospech štátu, že nepomáhajú súčasnej vláde, ale pravý opak. Skúšajú ju predstaviť ako vládu, ktorá nepracuje pre občana SR, ale pre Európu. Ale ak pracuje pre Európu, tak pracuje aj pre nášho občana, pretože Únia a eurozóna sú pre Slovensko otázkou dobrého života do budúcnosti," upozornil.