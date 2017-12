Prokurátori o Čentéšovi mlčia

Medzi prokurátormi nie je nik, kto by sa sám nahlas ozval. Hovoria, že aj pre monokratický systém, v ktorom žijú.

3. jan 2013 o 20:44 Monika Tódová

BRATISLAVA. Ani nevymenovanie Jozefa Čentéša (na snímke) za prokurátora neotvorilo debatu medzi prokurátormi o tom, či je rozhodnutie prezidenta správne.

Ján Hrivnák je prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry a bývalým kandidátom na generálneho prokurátora. Na otázku, či je v poriadku, ak bude ktokoľvek súhlasiť s kandidatúrou v novej voľbe, odpovedá, že nechce nikomu vstupovať do svedomia. On už túto ambíciu nemá.

„To, čo nastalo, hodnotím ako situačnú tvorbu práva. Nevylučujem ani alternatívu, že po prípadnom rozhodnutí Štrasburgu budeme mať dvoch generálnych prokurátorov. Potom by som bol už za to, aby sme mali piatich, aby mohli o svojich rozhodnutiach hlasovať,“ ironizuje.

Skartovanie výpovede Igora Matoviča považuje za chybu, ale nie fatálnu. „Použiť argument o morálnosti vychádzajúci z takejto situácie sa mi zdá neadekvátne, popritom čoho sme svedkami, že sa dokáže vybaviť na Generálnej prokuratúre.“

Keby sme mohli dúfať, že Ústavný súd pracuje tak, ako má, tak by sa dalo povedať, že Jozef Čentéš má funkciu generálneho prokurátora v podstate istú, píše Lukáš Fila

Musia poslúchať

Hoci na otázku, či bolo nevymenovanie v súlade so zákonom, len odpovedá, že „to vyhodnotí až čas“, patria jeho vyjadrenia k najodvážnejším. Prokurátori väčšinou kritické stanoviská nehovoria.

„My nie sme ako sudcovia, že sme vymenovaní doživotne a spisy nám prideľuje elektronická podateľňa. O všetkom rozhoduje nadriadený,“ hovorí iný prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.

„Ak by to bolo jednoznačné, nepodali by poslanci návrh Ústavnému súdu na výklad ústavy,“ hovorí o prípade Čentéš prokurátor a bývalý štátny tajomník ministerstva vnútra Maroš Žilinka. Dôležité je podľa neho minimalizovať vplyv politiky.

Kandidáti dovolenkujú

„Je to rýdzo právny problém. Nie som ústavný právnik,“ reaguje prešovský krajský prokurátor Mikuláš Gardecký.

Premiér Robert Fico pre Hospodárske noviny ako kandidátku pripustil trenčiansku krajskú prokurátorku Vieru Kováčikovú.

„Doteraz som o tom vôbec neuvažovala, neviem sa k tomu vyjadriť,“ zareagovala, či by bolo etické prijať ponuku. Prokurátori podľa nej musia byť apolitickí. „Máme Ústavný súd, nie som kompetentná hodnotiť, či bola, alebo nebola pošliapaná ústava.“

Nemyslí si, že prokurátori sa boja hovoriť, iba podľa nej dodržiavajú zákon.

Najvážnejší kandidát Jaromír Čižnár je do pondelka na dovolenke, s rovnakým odôvodnením sa odmietol vyjadriť aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.

Svoj komentár nechcela dať ani bývalá kandidátka a prokurátorka Generálnej prokuratúry Eva Mišíková.