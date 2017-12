Čaplovič chce z eurofondov zaplatiť ďalšie digitálne učivo

Nový projekt podobný Planéte vedomostí má byť zameraný na dejepis, geografiu či cudzie jazyky.

4. jan 2013 o 9:03 TASR

BRATISLAVA. Minister školstva Dušan Čaplovič (Smer) chce, aby za peniaze z eurofondov vznikol projekt podobný Planéte vedomostí.

Nové digitalizované učivo má byť zamerané na dejepis, geografiu či cudzie jazyky. Planétu vedomostí tvorí digitalizované učivo z prírodovedných predmetov ako biológia, matematika, fyzika, prírodoveda a chémia.

"Chceme využiť eurofondy, aby boli digitalizované nielen prírodovedné predmety, ktoré zahŕňa Planéta vedomostí, ale aj spoločensko-vedné predmety. To bude projekt, na ktorý bude vyhlásená súťaž v rámci európskych zdrojov," povedal minister v rozhovore pre TASR.

V Štátnom inštitúte odborného vzdelávania sa má zas rozbehnúť ďalší projekt, ktorý bude zameraný na odborné predmety. Výzvy na tvorbu nových digitalizačných projektov by mali byť vyhlásené v prvej polovici tohto roka.

O zakúpení Planéty vedomostí za 5,7 milióna eur rozhodol minister Čaplovič krátko pred Vianocami. Celoplošne ministerstvo Planétu plánuje zaviesť do škôl od školského roka 2013/2014.

O kúpe projektu rokoval aj Čaplovičov predchodca Eugen Jurzyca (SDKÚ). Napokon však projekt nekúpil, odôvodňoval to nepomerom kvality a ceny.

Ministerstvo vtedy tvrdilo, že v Planéte vedomostí je 126 chýb.

Jeho súčasné vedenie dohodlo systém zádržného vo výške milión eur. To ministerstvo plánuje vyplatiť až po odovzdaní kompletného vzdelávacieho obsahu očisteného od nedostatkov.

"Môj predchodca to nekúpil pod veľkým tlakom istého lobingu, ale to nebudem mediálne riešiť. Napriek tomu, že na začiatku boli s premiérkou Ivetou Radičovou za to. A nielen oni, ale aj učitelia," vyhlásil Čaplovič pre TASR. Dodal, že odvšadiaľ, kde planétu testovali, prichádzali pozitívne reakcie.

Hlavnú výhodu digitálneho učiva vidí Čaplovič v tom, že sa do obsahu môže vstupovať a môžu ho meniť samotní učitelia.

"Keď vytlačíte nepodarok printovej učebnice, môžete ho zahodiť," podčiarkol šéf rezortu. Je presvedčený, že v budúcnosti budú chodiť deti do školy bez knižiek, slúžiť im budú napríklad tablety.