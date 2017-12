Žitňanská: Ak Frešo nebude kandidovať, podrazí Bratislavu

Pavol Frešo trvá na tom, že bude kandidovať za predsedu kraja iba ak vznikne širšia koaličná dohoda.

4. jan 2013 o 10:02 SITA

BRATISLAVA. V SDKÚ sú podľa predsedníčky poslaneckého klubu Lucie Žitňanskej rôzne názory na to, či by mal predseda parlamentnej strany kandidovať za predsedu samosprávneho kraja.

Ako povedala v rozhovore pre agentúru SITA, rôzne názory na túto tému boli aj pred straníckym kongresom.

„Pred ním Pavol Frešo minimálne na otvorenom regionálnom predsedníctve pred desiatkami členov Bratislavského kraja povedal, že chce kandidovať na predsedu kraja, aj keď bude predsedom strany. Pri plnom vedomí tohto faktu ho členská základňa zvolila. V Bratislave nám to sľúbil Paľo Frešo. Mám pocit, že táto otázka je zodpovedaná ešte pred kongresom,“ povedala . Zdôraznila, že pravica má jeden jediný kraj, má ho SDKÚ.

„Neviem, či je rozumné tento priestor len tak dávať všanc, že aj Bratislavský kraj by ovládla strana Smer,“ dodala.

Vyjadrili mu plnú podporu

Podľa Žitňanskej najmä v bratislavskej organizácii SDKÚ zaznieval napríklad argument, že predseda parlamentnej strany, ktorý je predsedom samosprávneho kraja, môže zo strany skôr robiť stranu regionálnu.

„Áno, mnohí to hovorili a možno úplne prirodzene, práve v Bratislave padol ten argument, že nie je dobré spájať tieto dve pozície. Práve v Bratislave je ten najprirodzenejší záujem, aby kandidoval znovu za župana,“ konštatovala.

Ak by sa Frešo napokon rozhodol na predsedu BSK nekandidovať, bol by to podľa Žitňanskej podraz na bratislavskej členskej základni. Ak by nekandidoval, tak vyjednávania o kandidátovi by boli otvorené.

"Stále platí uznesenie Krajskej konferencie SDKÚ, kde sme vyjadrili plnú podporu jeho kandidatúre za predpokladu vytvorenia stredopravej koalície v Bratislave. To je podmienka úplne rovnaká, aká bola stanovená pred tromi rokmi, keď kandidoval prvýkrát,“ zdôraznila Žitňanská.

Nešpekulujme, odkazuje Frešo

Predseda SDKÚ Pavol Frešo odmieta špekulovať o hlasoch v strane, podľa ktorých by nemal kandidovať.

„Ja si myslím, že je dobré, keď líder dokáže vyhrať voľby. Bol by som veľmi, veľmi rád, keby Robert Fico svoje červené cunami, ktoré tu zavládlo v marci, nezopakoval pri regionálnych voľbách,“ vyhlásil.

Zároveň zopakoval, že bude kandidovať za predsedu kraja, ak vznikne širšia dohoda, ktorá bude znamenať normálnu koalíciu.

Pripomenul, že v tejto chvíli je v BSK stredopravá koalícia, ktorá je ešte širšia a je funkčná tri roky.

„Ak máme pokračovať v našej práci, tak by bolo úplne logické, keby takýto typ koalície, vrátane SaS, existoval aj potom. K širšej koalícii ma vedie pozitívna skúsenosť z posledných troch rokov,“ dodal.

Frešo sa nebojí v regionálnych voľbách neúspechu.

„Bol by som mizerný líder, keby som naozaj len kalkuloval s tým, kde je aké riziko. Slovensko potrebuje politikov, ktorí dokážu mať svoju víziu a dokážu o ňu zabojovať. Len tak sa dostaneme zo situácie, keď dnes ponúka alternatívu ľavica a v stredopravej strane vidíte veľké problémy,“ povedal.

Problémy v pravici sa podľa neho od volieb nijakým vážnym spôsobom neposunuli dopredu.

„Nešpekulujme, nekalkulujme a nesnažme sa stále len prežiť. Poďme si po svoje víťazstvo a poďme s ponukou medzi ľudí. Uvidíme, čo sa stane,“ dodal.