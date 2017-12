Gašparovič odkazuje Sulíkovi: Hanbou Slovenska ste vy

Sulík sa neobáva o koaličný potenciál SaS

Nabudúce si naši koaliční partneri veľmi dobre rozmyslia, či nás budú primitívne vydierať, hovorí Richard Sulík.



BRATISLAVA. Predseda SaS Richard Sulík sa neobáva o koaličný potenciál liberálov do budúcnosti ani po tom, ako aj ich pričinením padla predchádzajúca vláda Ivety Radičovej.

„Pozrite sa, to nie je tak, že niekto túži po tom, aby zobral niekoho iného do vlády. To je tak, že keď skrátka máte volebný výsledok, tak vás nemôžu obísť,“ povedal Sulík.

Liberáli podľa jeho slov budú robiť všetko pre to, aby voliča presvedčili, že SaS háji záujmy Slovenska, že neotočí v zásadnej veci a dodrží sľuby, ktoré dala voličom.

„Keď sa nám podarí o tomto presvedčiť dostatočne veľa voličov, že my sme tí, ktorí nekradnú a ktorí nemajú korupčné kauzy, tak potom sa táto téma jednoducho ani len témou nestane. Pretože bude samozrejmé, že nebudú vedieť vládnuť bez nás. Môžu si potom akurát vybrať Smer alebo SaS,“ konštatoval na margo koaličného potenciálu liberálov Sulík.

Všetci politickí hráči podľa neho po páde minulej vlády pochopili dve veci.

„Po prvé, keď niečo hovoríme, myslíme to vážne. A po druhé, naše zásady sú nám prednejšie ako naše stoličky. A práve preto si myslím, že už k takémuto pádu nedôjde, lebo nabudúce si naši akíkoľvek koaliční partneri veľmi dobre rozmyslia, či nás budú primitívne vydierať, či na nás budú tlačiť, či proti nám budú nechutne intrigovať,“ konštatoval Sulík.

sita