Pre poľovníkov je chránený vlk škodná, za strieľanie nás kritizujú aj Poliaci

Etnologička: Báli sa aj si ich vážili

Vlky boli pre Slovákov dôležitým symbolom po stáročia, vraví KATARÍNA POPELKOVÁ z Ústavu etnológie SAV.

Aký vzťah k vlkom malo historicky obyvateľstvo na našom území?

„U Slovanov bola tradičná predstava vlka ako symbolu sily a odolnosti. Ľudia sa ho báli a súčasne si ho aj vážili, rešpektovali ho ako silného súpera. Jeho zuby, uši, chvost či pazúry boli amuletom mnohých Slovanov a vlk sa spájal aj s obradmi, ktoré sa cirkev snažila zakázať. Na našom území to dokladajú cirkevné záznamy a zápisky cestovateľov už od 10. storočia.“

V čom spočívali obrady?

„Obradové úkony a zákazy sa spájali najmä so severnými oblasťami. Tam jeho teritórium narážalo na človeka, ktorý na pasienkoch choval ovce a dobytok. Ešte v 20. storočí pastieri na Orave zaháňali na začiatku sezóny jedného barana do hory ako obeť vlkom, aby zase ony potom rešpektovali bezpečnosť stáda. Zo začiatku 20. storočia sú aj záznamy o zachovaní veľmi starej formy kolektívneho lovu, keď dedinčania vytvorili okolo vlka kruh, chytili ho do sietí a ubili palicami. V niektorých lokalitách na jar hnali stáda cez uzavretú reťaz, čo symbolizovalo, že ak kravy a ovce prejdú cez zamknutý zámok, bude mať aj vlk uzamknutý pysk celý rok.

Kedy zvyky vymizli?

„Etnografické výskumy z polovice 20. storočia takéto predstavy už nezaznamenávajú, lebo teritóriá vlka a človeka boli veľmi oddelené. Vplyv na to mali aj vycvičené ovčiarske psy.“

Akú úlohu hrali v ľudovej slovesnosti a zvykoch?

„Slovenská kultúra má v sebe silný kód vlka. V tradičnej próze a rozprávkach často vystupuje v podobe vlkolaka, človeka schopného premieňať sa na vlka. Rešpekt k vlkom vidno aj v predstavách vodcu vlčieho stáda, akéhosi kráľa vlkov, ktorý je veľmi veľký a má bielu srsť. V niektorých regiónoch sa dostal aj k štedrovečernému stolu, keď ho ľudia formulkou volali na večeru, aby neškodil cez rok.“

Dajú sa tradičné predstavy vystopovať aj vo vysokej trofejnej cene, ktorú ma vlk pre poľovníkov?

„V tejto časti Európy si vlky aj medvede zachovali najvyššiu trofejnosť ako zvieratá, ktoré majú veľkú silu, sú prefíkané a symbolizujú aj odolnosť.“