Súkromné pozemky v chránených územiach možno vymenia za štátne

Štát sa chce vyhnúť plateniu náhrad za obmedzenie hospodárskej činnosti súkromných vlastníkov.

5. jan 2013 o 9:03 TASR

BRATISLAVA. Minister životného prostredia Peter Žiga (Smer) je naklonený výmenám súkromných pozemkov v chránených územiach za iné, štátne.

Ako skonštatoval, považuje to totiž za najlacnejší spôsob pre štát, ako sa vyhnúť plateniu drahých náhrad za obmedzenie hospodárskej činnosti súkromných vlastníkov do budúcna.

Výmeny by sa mali uskutočniť podľa jeho slov transparentne, na základe znaleckých posudkov.

Priblížil, že otázkou náhrad pre vlastníkov chránených území, ktorej vyriešenie je potrebné aj pre novú zonáciu národných parkov, sa zaoberá pracovná skupina envirorezortu a ministerstva pôdohospodárstva.

"Pozemkový a lesný fond spravuje ministerstvo a my musíme nájsť aj možnosti, že to, čo chceme chrániť, dostaneme do rúk štátu. Tak v budúcnosti za to nebudeme musieť platiť ujmy a tomu, komu zoberieme územie, ktoré chceme chrániť, ponúkneme inú formu pôdy, lesa, majetku," povedal.

Možnosť výmeny pozemkov by mal priniesť nový zákon o ochrane prírody, ktorý chce ministerstvo predložiť v tomto roku.

"Nie je to jednoduchý zákon, je tam veľa trecích plôch a zákon nebude nikdy vyhovovať 100 percentám zúčastnených," pripustil šéf envirorezortu.

Problém vidí v tom, že ochrana prírody je aj o emóciách a dotýka sa skupín, ktoré si podľa Žigu nikdy neprídu na rovnakú nôtu. Za dôležitú preto považuje dohodu väčšiny.