Figeľ: Fica môže zničiť jeho víťazstvo

Robert Fico podľa predsedu kresťanských demokratov len ťažko naplní očakávania voličov.

5. jan 2013 o 11:06 SITA

BRATISLAVA. Robert Fico podľa predsedu KDH Jána Figeľa utrpel v minuloročných parlamentných voľbách víťazstvo, ktoré môže byť preňho veľmi ťažké, ba zničujúce.

Ako povedal, Smer je vo Ficových rukách.

„Je to jeho strana, ktorú on zakladal ako bývalý podpredseda Strany demokratickej ľavice, vyzbieral celý priestor dookola, absorboval ešte aj voličov po Vladimírovi Mečiarovi a s touto veľkou voličskou základňou dnes má naplniť očakávania. Tie sú enormné aj vďaka jeho prístupom k politike a tie budú veľmi ťažké preto, lebo on riešenia nemá,“ povedal Figeľ.

Fico mal podľa neho celkom iné vyhlásenia pred voľbami a celkom iné postoje má teraz.

„Na Slovensku bola aj iná veľká strana, ktorá vládla ako valec zo Zlatej Idky, a vo voľbách skončila horšie ako strana Nory Mojsejovej,“ vyhlásil Figeľ.

Otočená pyramída

Strana, ktorá je postavená na osobe, je podľa Figeľa ako otočená pyramída. „Môže byť veľmi vratká a pritom veľká, zaujímavá, mohutná, ale vratká z hľadiska perspektívy,“ uviedol.

Podľa neho sa to však týka viacerých strán a v tom je aj slabina nášho politického systému, pretože potrebujeme štandardizáciu, ktorá znamená politické hnutia a prúdy, alebo strany podľa presvedčenia.

V KDH je to vraj inak

KDH má podľa Figeľa predsedu, nie predseda má KDH. „KDH na svojom príbehu potvrdzuje, že prežilo svojho zakladateľa a preto ukázalo svoju životaschopnosť. Mnohé strany na Slovensku toto nedokázali a mnohé strany to ešte majú za domácu úlohu. A to nehovorím preto, aby som zvrchu pozeral na ostatných, ale nikto tu od novembra ´89 nevydržal v politickej realite, okrem Kresťanskodemokratického hnutia,“ pripomenul.

To je podľa neho jedno z potvrdení o založení hnutia zdola, na presvedčení ľudí, nie na vôli vodcu alebo na nejakých mecenášoch v pozadí.

Sociálna demokracia bez sociálnej demokracie

Smer sa podľa Figeľa snaží aj prílepkom k názvu „SD“ potvrdzovať, že je, alebo chce byť sociálnou demokraciou.

„Zatiaľ ňou nie je. Obsah politiky nezapadá do hodnôt sociálnej demokracie a tých príkladov by som mohol hovoriť toľko, že sa nezmestia na dve ruky. Predtým mal byť treťou cestou, ešte predtým to bola odnož ľavice. Už len tieto náznaky hovoria o tom, že len využíva voľný priestor, aby oslovoval voličov, ktorí sú na Slovensku sociálne citliví,“ povedal predseda KDH.

Ľudia podľa neho právom kritizujú pochybenia alebo nedostatky stredopravých strán alebo koalícii, ale nabehli na sľuby, ktoré sú populistické, nereálne a teraz bude veľmi ťaživé obdobie aj kvôli tomu ako sa na Slovensku spravuje moc.