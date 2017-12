Čentéš bude za svoje práva bojovať aj v zahraničí

Procházka si myslí, že Ústavný súd pozastaví voľbu generálneho prokurátora.

5. jan 2013 o 14:15 TASR

Radoslav Procházka si myslí, že Ústavný súd vyhovie Čentéšovmu návrhu na predbežné opatrenie a pozastaví voľbu generálneho prokurátora.

BRATISLAVA. Ak Jozef Čentéš neuspeje v boji za svoje práva na Ústavnom súde, je pripravený obrátiť sa na európske inštitúcie. Vyhlásil to dnes v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.

"Využijem všetky právne prostriedky, ktoré mi umožňuje slovenský právny poriadok, ako aj európske právo, aby som sa domohol práv, ktoré podľa môjho názoru neboli rešpektované," reagoval.

Čentéš: Dôvody nezodpovedajú kritériám

Po tom, ako sa prezident Ivan Gašparovič rozhodol nevymenovať Čentéša za generálneho prokurátora, obrátil sa neúspešný kandidát na Ústavný súd.

Dôvody, ktoré hlava štátu použila, totiž podľa Čentéša nezodpovedajú kritériám vymedzeným v uznesení pléna Ústávného súdu.

"Navrhujem, aby Ústavný súd konštatoval porušenie môjho práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám, aby zrušil rozhodnutie prezidenta, a aby skonštatoval porušenie môjho základného práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti a dobrej povesti," podčiarkol Čentéš.

Súd tiež požiadal o vydanie dočasného opatrenia, na základe ktorého by parlament nemohol voliť nového generálneho prokurátora, kým o Čentéšovej sťažnosti nerozhodne Ústavný súd.

Procházka: Vyhoveli Trnkovi, urobia to aj teraz

Poslanec za KDH a ústavný právnik Radoslav Procházka si myslí, že Ústavný súd vyhovie návrhu na predbežné opatrenie a pozastaví voľbu.

"Myslím si, že to urobí, pretože to urobil v analogickej situácii niekoľko mesiacov dozadu, keď dal sťažnosť doktor Trnka," domnieva sa Procházka.

Dodal, že ak Ústavný súd bude vychádzať zo svojej doterajšej judikatúry, Čentéšova sťažnosť by mala byť úspešná.

Smeru zatiaľ nič nebráni

Podľa Róberta Madeja zo Smeru bude strana rešpektovať prípadné predbežné opatrenie súdu.

Na druhej strane vyhlásil, že Ústavný súd môže trvať rozhodovanie o Čentéšovej sťažnosti aj dva-tri roky, pričom funkcia generálneho prokurátora by mala byť obsadená čo najskôr.

"Predbežné opatrenia treba rešpektovať, ale v súčasnom stave nič nebráni tomu, aby sa voľba uskutočnila," zdôraznil Madej.

Procházkovi sa obžalovanie prezidenta nepozdáva

Procházkovi sa nepozdáva iniciatíva niektorých opozičných strán, ktoré chcú prezidenta Ivana Gašparoviča obžalovať v parlamente.

"Táto situácia je vážnejšia a Slovensko si zaslúži a potrebuje dôstojnejšiu a výkonnejšiu hlavu štátu, akú dnes má, ale nemyslím, že by to malo byť cez právnické manévre a krátkodyché heslá. Malo by to byť v priamom, otvorenom volebnom súboji," vyhlásil Procházka.

Ak chce pravica a tí, ktorí sú jej ochotní dať mandát, iného prezidenta ako Ivan Gašparovič alebo niekto "jeho fajty", musí si ho podľa poslanca zvoliť vo voľbách.

Dodal, že súčasná hlava štátu prestáva stíhať svoju funkciu.

"Keď sa pán prezident chopí mikrofónu, tak majú humoristi na týždeň postarané o materiál. Keď ide do zahraničia, tŕpne diplomacia, čo bude musieť zahladzovať," domnieva sa poslanec.

V relácii tiež vyhlásil, že spôsob voľby generálneho prokurátora bývalou koalíciou bol čiernou hodinou jej vlády.