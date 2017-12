Čaplovič: Učitelia budú do konca volebného obdobia zarábať 940 eur

5. jan 2013 o 17:10 TASR

BRATISLAVA. Učiteľský plat by mal do konca volebného obdobia dosiahnuť 1,2-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Za svoj cieľ to stanovil Dušan Čaplovič. Uviedol, že by to mala byť spodná hranica.

Pri priemernej mesačnej mzde 782 eur, ktorú Slovensko podľa Štatistického úradu dosiahlo za prvé tri kvartály roka 2012, by sa tak plat učiteľa vyšplhal na úroveň 940 eur.

Podľa ministra financií Petra Kažimíra dosiahnu priemerné hrubé mzdy učiteľov na základných a stredných školách v tomto roku 934 eur.

Učitelia toto číslo spochybňujú.

Branislav Kočan z bratislavského Gymnázia L. Sáru v decembri povedal, že sa na priemerné hrubé mzdy zamestnancov pýtali niektorých riaditeľov bratislavských gymnázií.

"Hovorili nám cifry 720, 740 eur," vyhlásil vtedy Kočan.

Čaplovič hovorí, že platy učiteľov by sa mohli zvyšovať aj etapovito, ako u lekárov, ktorí v roku 2011 za zvýšenie platov bojovali hromadným podávaním výpovedí. Najprv sa však musí urobiť poriadok so školami.

"Etapové riešenie bude, ale musia sa urobiť systémové zmeny, musí sa urobiť optimalizácia siete. Páni učitelia si musia uvedomiť, že máme poloprázdne triedy, poloprázdne školy, ktoré sa zbytočne financujú, aj na úkor ich platov," podčiarkol minister.

Vláda od nového roka zvýšila tarifné platy učiteľov o päť percent, ďalší nárast mala priniesť zmena nariadenia vlády, podľa ktorého musia obce dávať školám na platy celý mzdový normatív.

Niektorí predstavitelia obcí a miest však povedali, že celý mzdový normatív rozdeľovali aj doteraz, nové nariadenie im však neumožní riešiť disproporcie medzi školami.

Platy učiteľov sa totiž líšia podľa získanej praxe či kvalifikácie.