Bugár: Ubúdanie Maďarov na Slovensku sa nedá zastaviť

Mladí sa podľa šéfa Mostu-Híd obávajú, že ak dajú svoje dieťa do maďarskej školy, nenaučí sa dobre po slovensky.

6. jan 2013 o 10:01 SITA

BRATISLAVA. Ubúdanie Maďarov na Slovensku sa podľa Bélu Bugára nedá zastaviť, len spomaliť.

Ako povedal v rozhovore, v poslednom sčítaní obyvateľstva ubudlo 60-tisíc Maďarov, pred desiatimi rokmi to bolo o 40-tisíc menej.

Príčiny vidí v tom, že veľmi veľa mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú, kam dajú dieťa do školy, malo problém so slovenčinou, preto sú presvedčení, že v školách s vyučovacím jazykom maďarským sa nedá naučiť dostatočne dobre po slovensky a dávajú deti do slovenských škôl.

„Preto je jediná cesta, aby v školách s vyučovacím jazykom maďarským sa slovenský jazyk vyučoval ako druhý jazyk, alebo ako cudzí jazyk. Tak sa deti naučia jazyk rýchlejšie, nie skloňovať, ale hlavne rozprávať sa, diskutovať,“ povedal.

Škola je podľa Bugára najväčším dôvodom zrýchlenia asimilácie.

„Ten, ktorý chodí do školy s vyučovacím jazykom slovenským, už také maďarské korene nebude mať a jeho dieťa už ani nebude vedieť po maďarsky, už sa bude automaticky hlásiť k slovenskej národnosti. Je to každého rozhodnutie, len je škoda, keď menšina, ktorá obohacuje štát svojim jazykom, kultúrou sa zmenšuje. Nechcem povedať, že zmizne, ale zmenšuje sa.“

Podľa Bugára Maďari obohacujú Slovensko jazykom.

„Tým, že rozumieme a hovoríme po maďarsky, máme absolútne iné možnosti bez zábran sa napojiť na rôzne maďarské organizácie. V tomto môžme byť a boli sme nápomocní napríklad aj v Radičovej vláde, alebo v druhej Dzurindovej vláde,“ povedal.

Obohacovanie vidí aj v kultúre. „Minimálne, keď tieto oblasti spomeniem, svedčí to o tom, že máme niečo plus. Kto má najsilnejšie loby napríklad v Amerike? V americkom Senáte? Maďari. To znamená, že ešte aj tam máme možnosti a nehovoriac o ďalších veciach,“ vyhlásil.