Bývalý sudca Ústavného súdu ČSFR: Gašparovičove dôvody neobstoja

Je možnosť, že Ústavný súd posúdi nevymenovanie Čentéša ako nesúladné s jeho výkladom Ústavy.

6. jan 2013 o 18:00 SITA

Je teoretická možnosť, že Ústavný súd posúdi nevymenovanie Jozefa Čentéša ako nesúladné s jeho výkladom Ústavy, uviedol Peter Kresák.

BRATISLAVA. Nevymenovanie Čentéša na základe zverejnených dôvodov nie je správne. Myslí si to ústavný právnik a bývalý sudca Ústavného súdu ČSFR Peter Kresák.

"Nepokladám ich za dôvody, ktoré by oprávňovali v zmysle rozhodnutia ústavného súdu prezidenta nevymenovať pána Čentéša do funkcie generálneho prokurátora," povedal pre agentúru SITA.

Podľa jeho slov je to preto, že sa dotýkajú konania Národnej rady, nie osoby Čentéša.

"Jediný argument, ktorý sa vzťahuje na osobu pána Čentéša, je tzv. skartovanie dokumentov, ktoré ale už bolo viackrát označené za ľudské zlyhanie. Keby sa pozrel pán prezident do svojej histórie, tak by takýchto vlastných zlyhaní videl oveľa viac," uviedol Kresák s tým, že si nemyslí, že odvolávanie sa na jedno pochybenie je takým vážnym dôvodom.

"Pohybujem sa v akademických kruhoch a musím povedať, že pán Čentéš je na právnickej fakulte hodnotený akademickou agentúrou ako najproduktívnejší a najuznávanejší odborník," skonštatoval.

Podľa Kresáka už podobnú situáciu Slovensko zažilo, keď neúspešný kandidát na predsedu Najvyššieho súdu napadol voľbu a ústavným súdom bola pozastavená.

Ako však dodal, nemáme v histórii precedens, že by ústavný súd zrušil rozhodnutie prezidenta.

"Viem si predstaviť, že by sa vyjadril istým spôsobom, ktorým by hodnotil toto rozhodnutie ako nesúladné s jeho výkladom Ústavy, ale toto by som predbehol. Takáto teoretická možnosť tu je," ozrejmil.

Ak by ústavný súd takto rozhodol, potom by malo byť povinnosťou prezidenta, aby svoje rozhodnutie zmenil, myslí si Kresák.

Dodal, že ak by to v takom prípade hlava štátu odmietla urobiť, asi by sa nevyhla konštatácii, že úmyselne porušuje Ústavu.

To, či by Jozef Čentéš mohol so svojou ústavnou sťažnosťou uspieť, nechcel bývalý sudca federatívneho ústavného súdu komentovať. "Bola by to špekulácia, samozrejme, možné je všetko," uzavrel.