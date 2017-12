Koho zvolí Smer za šéfa prokuratúry? Kandidáti sú traja

Smer by na Generálnej prokuratúre najradšej videl Jaromíra Čižnára. Tomu vraj prekáža, že nevymenovanie Jozefa Čentéša mohlo byť protiústavné.

BRATISLAVA. Jaromír Čižnár, Eva Mišíková a Dušan Kováčik sú prokurátori, o ktorých sa vo vedení Smeru hovorí ako o možných kandidátoch na šéfa prokuratúry.

„Generálny prokurátor musí byť zvolený čo najskôr,“ hovorí predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Jaroslav Baška zo Smeru.

Šéf parlamentu Pavol Paška sa bude podľa jeho hovorcu hlasovaním zaoberať pravdepodobne už tento týždeň. Od jeho rozhodnutia závisí, kedy sa bude nový generálny prokurátor voliť.

Ani jeden z prokurátorov kandidatúru nevylúčil.

Bratislavský krajský prokurátor Jaromír Čižnár je v Smere najžiadanejší, práve on však podľa informácií SME najviac váha. Jeho okolie si myslí, že ponuku neprijme.

Jedným z dôvodov je možná protiústavnosť nevymenovania Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora.

„Nechce dopadnúť tak, že o niekoľko rokov Štrasburg vyhlási, že Čentéšove práva boli porušené,“ povedal zdroj z jeho okolia.

Aj preto vraj Smer neoficiálne ponúkol Jozefovi Čentéšovi funkciu prvého námestníka, ak svoju ústavnú sťažnosť nepodá alebo stiahne.

„Nikto mi nič také neponúkol, ani nenaznačil, ani by som to neprijal,“ povedal Čentéš. Myslí si, že jeho práva boli porušené a bude za ne bojovať.

„Veľmi bude záležať, kto bude akým spôsobom akceptovateľný pre prokurátorov,“ hovorí Baška. Čižnár má v Rade prokurátorov podľa jej predsedu Ľudovíta Kopernického najväčšiu šancu spolu so špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom.

„Je to šéf špeciálnej prokuratúry a treba s ním ako s možným kandidátom počítať,“ hovorí Baška.

Kováčik má za sebou niekoľko sporných rozhodnutí, naposledy nahneval bratislavských prokurátorov, keď odmietol dozorovať kauzu Glance House, v ktorej vystupuje bývalý šéf prokuratúry Dobroslav Trnka. Prípad nakoniec rieši okresná prokuratúra v Pezinku.

„Mali sme na viaceré veci rozdielny názor. Ale to, že existuje špeciálna prokuratúra a že ju od roku 2004 vedie, je veľký prínos pre boj proti organizovanému zločinu,“ hovorí o Kováčikovi bývalý minister vnútra a poslanec Daniel Lipšic zo strany Nova.

„Čižnára nepoznám, ale mám na neho dobré referencie, je to vraj remeslu oddaný prokurátor, akurát s veľmi blízkym vzťahom k predsedovi vlády,“ hovorí poslanec KDH a ústavný právnik Radoslav Procházka.

Za najlepšiu kandidátku by považoval trenčiansku krajskú prokurátorku Vieru Kováčikovú, ktorú spomenul aj Robert Fico. Premiér ju však podľa zdroja zo Smeru uviedol len ako meno, ktoré spomínajú prokurátori, nie ako reálnu kandidátku.

Procházka tiež hovorí, že nechce zabudnúť, že legitímne zvolený bol Čentéš. „Podal veľmi kvalifikovanú ústavnú sťažnosť a do rozhodnutia o nej by sa nikto ďalší voliť nemal.“

Smer však vraví, že sú pripravení hlasovať. S voľbou budú čakať, len ak im ju predbežným opatrením zakáže Ústavný súd.

Nie je pritom isté, či súd stihne rozhodnúť o predbežnom opatrení skôr, než poslanci zahlasujú.

Ani jeden kandidatúru nevylučuje

Spolužiak Čižnár

Krajský prokurátor v Bratislave je v Smere najžiadanejší. Ak by mal záujem.

Jaromír Čižnár (49) je najpravdepodobnejším kandidátom Smeru na šéfa prokuratúry. Zároveň je o ňom najmenej informácií. Na krajskej prokuratúre hovoria, že nemajú ani jeho fotografiu či životopis.

Hoci mu predseda KDH Ján Figeľ vyčítal, že je spolužiakom Roberta Fica, na rozdiel napríklad od Dušana Kováčika nie je známe žiadne jeho rozhodnutie v prospech Smeru.

Krajská prokuratúra chcela v roku 2008 trestne stíhať župného poslanca Smeru a podnikateľa Alexandra Rozina za podvodné vydržanie pozemkov na bratislavských Vinohradoch, stíhanie musela na pokyn Generálnej prokuratúry zastaviť.

Čižnár bol predtým okresným prokurátorom v bratislavskom štvrtom obvode. V médiách vystupoval minimálne, napríklad podmienečne zastavil stíhanie speváka Richarda Müllera potom, čo sa priznal k užívaniu drog.

Bol predsedom Rady prokurátorov, ktorá bude zrejme odporúčať kandidáta parlamentu. V minulosti sa o ňom hovorilo aj ako o kandidátovi Smeru na šéfa SIS.

Aj medzi kolegami, ktorí sú kritickí k súčasnému vedeniu prokuratúry, má povesť nekompromisného, prísneho a rázneho človeka. Okrem prepojenia na Fica neprišli s výhradami voči nemu ani opoziční poslanci.

Bojovníčka s mafiou

Ak by Smer zvolil Evu Mišíkovú, bolo by to skôr pozitívne prekvapenie.

V roku 2010 poslanecké kluby SaS, KDH a Most-Híd navrhli Evu Mišíkovú (63) za generálnu prokurátorku.

Aj preto je menej pravdepodobné, že by ju bol Smer ochotný zvoliť. Jej meno však niektorí politici vládnej strany spomínajú.

Mišíková by zrejme musela získať podporu aj v Rade prokurátorov, ktorá má skôr blízko k súčasnému vedeniu prokuratúry, s ktorým si Mišíková nerozumie.

Rovnako ako Čižnár má povesť nekompromisnej prokurátorky a odborníčky.

V minulosti bola riaditeľkou trestného odboru na Generálnej prokuratúre, Dobroslav Trnka ju však z osobných dôvodov odvolal z funkcie.

V roku 2009 sa stala prokurátorkou odboru osobitného určenia, ktorý dozoruje najzávažnejšie kauzy.

Dozorovala kyselinárov, bytovú mafiu, prípad Bakiho Sadikiho, veľké vydieračské a násilnícke kauzy, vraždy v podsvetí a prípady Mikuláša Černáka.

V roku 2011 ju jej nadriadený Peter Šufliarsky obvinil zo spoluzodpovednosti za prepustenie Karola Mella z väzby.

Šufliarsky vyhlásil, že si Mišíková mala všimnúť, že prípad rozhoduje nezákonný sudca. Ona vinu za nezákonné konanie súdov odmietla a Šufliarskeho správanie označila za neprofesionálne.

Špeciálny kandidát

Šéf špeciálnej prokuratúry Dušan Kováčik by reformne ladených prokurátorov potešil najmenej.

Za špeciálneho prokurátora zvolili poslanci Dušana Kováčika v roku 2004 aj 2009 hlasmi opozície aj koalície.

Ak by však bol zvolený za generálneho prokurátora, podľa viacerých prokurátorov by išlo skôr o pokračovanie toho, ako funguje Generálna prokuratúra doteraz – v prospech politikov.

Kováčik nebol ochotný poriadne preskúmať podozrivé financovanie Smeru, zastavenie vyšetrovania dodnes odmieta podrobne vysvetliť. Zastavil viaceré trestné stíhania.

Ani opoziční poslanci ho však úplne neodpisujú, známa je historka bývalého ministra vnútra Daniela Lipšica, podľa ktorej bol Kováčik ochotný začať stíhanie v kauze Gorila potom, čo s ním Lipšic vypil fľašu koňaku.

Jeho povesti nepomohlo ani PhD., ktoré získal podobne ako predseda KDH Ján Figeľ na Vysokej škole svätej Alžbety v odbore sociálna práca. Tvrdí, že ako trestný právnik vyučuje na škole domáce násilie, ktoré pod odbor spadá.