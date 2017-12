Na školách zisťujú podporu štrajku v deň maturít a monitora

Školskí odborári vo štvrtok rozhodnú o ďalšom postupe. Štrajk je momentálne prerušený, nie však ukončený.

7. jan 2013 o 9:20 TASR





BRATISLAVA. Nové školské odbory (NŠO) chcú štrajkovať 13. marca, v deň, keď čaká deviatakov monitor a maturantov písomné maturity z cudzích jazykov.

U zamestnancov škôl už začali zisťovať podporu ostrého jednodňového štrajku v tento deň. Chceli by ho totiž začať, len ak túto alternatívu odsúhlasí nadpolovičná väčšina z nich.

Z detí budú rukojemníci, tvrdí ministerstvo

"Podľa ústavy by som mohol štrajkovať aj sám, ale štrajk troch, štyroch alebo 20 škôl nemá význam. Štrajk má vždy význam, keď je to len masová záležitosť," povedal líder NŠO Ľudovít Sebelédi.

Dátum, ktorý si NŠO pre štrajk vybrali, podľa neho spája základné aj stredné školy.

"V základných školách je monitor, v stredných školách sú maturity, myslíme si, že tento termín by mohol vládu osloviť v tom duchu, že to myslíme vážne," dodal Sebelédi. Štrajkom podľa neho vždy niekto utrpí a uvedomiť si to musí predovšetkým vláda.

Odmietame, aby sa študenti stávali rukojemníkmi. Ide o mladých ľudí, ktorí nemajú žiadnu zodpovednosť za dvadsaťročný stav nášho školstva," uviedol v reakcii hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

Ondek: Pôjdeme po vlastnej línii

NŠO chcú štrajkom bojovať za tri požiadavky. Prvou je zvyšovať podiel HDP investovaný do školstva každoročne o jedno percent až do výšky šesť percent HDP a priamo financovať školy.

Ďalšou je zvýšenie tarifných platov pre všetkých zamestnancov škôl od 1. septembra 2013 o 25 percent a o ďalších 20 percent od 1. januára 2014. NŠO taktiež volajú po tom, aby pedagogickí zamestnanci tvorili v radách škôl nadpolovičnú väčšinu.

"Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pôjde po vlastnej línii," reagoval na iniciatívu NŠO šéf školských odborov Pavel Ondek.

V utorok (8.1.) majú odborári operatívnu poradu, vo štvrtok (10.1.) zasadá centrálny štrajkový výbor, kde má predsedníctvo rozhodnúť ako ďalej so štrajkom, ktorý je momentálne prerušený, nie ukončený.