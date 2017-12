Štúdium na STU uznajú všetky európske školy

Všetky programy, skúšky a kredity Slovenskej technickej univerzity sú v súlade s európskym systémom.

7. jan 2013 o 10:03 SITA





BRATISLAVA. Slovenská technická univerzita (STU) získala od Európskej komisie certifikát ECTS label.

Ten potvrdzuje, že všetky programy, skúšky a kredity STU sú v súlade s európskym kreditovým systémom a sú tak uznávané aj v zahraničí.

Univerzite sa certifikát podarilo získať na prvý raz. Hodnotí ho ako prestížny a tvrdí, že uľahčuje medzinárodný pohyb študentov na jej pôde.

Informáciu tlačovej agentúre poskytla univerzitná manažérka pre komunikáciu Andrea Hajdúchová.

Doteraz mala certifikát len Nitra

O certifikát sa každoročne uchádzajú desiatky univerzít, uspeje spravidla len zlomok z nich. Zo slovenských univerzít doteraz získala certifikát ECTS label okrem STU už len Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Podľa rektora STU Roberta Redhammera certifikát potvrdzuje, že systém štúdia sa dá porovnať s tým v celej Európe a že je transparentný.

"Študenti, naši aj zahraniční, ľahko získajú prehľad o tom, čo môžu u nás študovať, ktoré predmety a v ktorom semestri. Jednoducho to uľahčuje medzinárodnú mobilitu," povedal Redhammer.

Po minuloročnom zaradení STU do prestížneho Šanghajského rebríčka ARWU TOP 200 in Computer Sciences je to ďalšie ocenenie vzdelávacieho procesu na STU.

Signál aj pre zahraničných študentov

ECTS label udeľuje každoročne Európska komisia, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru.

Ak má univerzita túto značku, je to signál kvality pre domácich aj pre zahraničných študentov, tvrdí v tlačovej správe Hajdúchová.

Tí domáci vedia, že ak sa časť štúdia alebo jeho záver rozhodnú absolvovať v zahraničí, tamojšie univerzity im uznajú každú skúšku, ktorú absolvovali na STU.

Pre zahraničných študentov, ktorí plánujú časť štúdia absolvovať na Slovensku, je ECTS label signálom, že po návrate im bude domovská univerzita akceptovať štúdium na STU.