Radičová bude v Oxforde analyzovať slovenské médiá

Expremiérka povedie vo februári v Oxforde seminár Ako médiá tvarujú politickú agendu v prípade Slovenska.

7. jan 2013 o 10:18 SITA

BRATISLAVA. Expremiérka Iveta Radičová v najbližších hodinách odlieta do Oxfordu, kde bude jeden trimester pôsobiť na univerzite.

Ako povedala v rozhovore pre agentúre SITA, na pôsobení v Oxforde na tri mesiace sa dohodla so svojím zamestnávateľom, ktorým je Univerzita Komenského v Bratislave.

Radičová bude pôsobiť v medzinárodnom tíme, ktorý sa venuje analýze vzťahu politiky a médií a tiež politiky a demokracie. Tím analyzuje stav médií nielen v Európe.

Kauzy otvorili viaceré otázky

„V súvislosti s otázkami krízy demokracie, dôveryhodnosti inštitúcií sú silné ekonomické vplyvy v sfére politiky a aj médií,“ povedala s tým, že odborníci skúmajú napríklad konflikt záujmov, či mieru objektivity médií.

Novým problémom, ktorým sa bude zaoberať Radičová v Oxforde, je aj digitalizácia spoločnosti, pretože nová informačná revolúcia prináša zmeny v spracovaní informácií.

„Informácií je dnes neporovnateľné množstvo, majú novú črtu rýchlosti, obmien a individualizácie. Na svete je miliarda blogerov, teda tvorba informácií nie je dnes štandardnou tvorbou v profesionalizovaných organizáciách a inštitúciách,“ konštatovala.

Podľa Radičovej po takých kauzách, ako je odstúpenie riaditeľa BBC, ktorá bola etalónom merania objektivity verejnoprávneho média, po aférach okolo Ruperta Murdocha, je veľmi akútna otázka vzťahu etiky a médií a možnosti kontroly médií, ale nie politikou.

Porovnajú Slovensko s inými

Upozornila, že v Británii vyšla 2 000-stranová analýza stavu médií, rovnako aj v Španielsku.

„Moja účasť v projekte bude, že sa sústredím aj na Slovensko v porovnaní s inými krajinami,“ povedala.

Okrem pôsobenia v Oxforde absolvuje Radičová viaceré prednášky.

„Po príchode do Oxfordu odlietam na univerzitu do Mníchova, následne do Birminghamu a na iné inštitúcie, pretože hosťujúci profesor sa má venovať aj prezentácii na iných školách,“ povedala.

Vo februári povedie v Oxforde seminár Ako médiá tvarujú politickú agendu v prípade Slovenska.