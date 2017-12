Opozícia zbiera podpisy pod návrh Gašparovičovej obžaloby

Ak Ústavný súd pozastaví voľbu nového generálneho prokurátora, predseda parlamentu bude rozhodnutie rešpektovať.

7. jan 2013 o 19:02 tasr, sita

BRATISLAVA. Opozičné strany KDH, Most-Híd, SDKÚ a SaS sa v pondelok dohodli a začnú zbierať potrebných 30 podpisov pod návrh na obžalobu prezidenta Ivana Gašparoviča za úmyselné porušovanie Ústavy Slovenskej republiky.

Po pondelkovom rokovaní Ľudovej platformy a SaS to oznámil líder KDH Ján Figeľ.

Prezident má vysvetľovať pred poslancami

Opozícia zároveň podporuje zvolanie schôdze parlamentu, na ktorej by osobne vystúpil prezident a vysvetlil dôvody, pre ktoré odmietol vymenovať Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora.

"Vyzývame Ústavný súd, aby prednostne a bezodkladne riešil podanú ústavnú sťažnosť Čentéša v tejto veci. Nebudeme podporovať a podieľať sa na žiadnych krokoch v rámci parlamentu, ktoré by túto situáciu ďalej zhoršovali. Vyzývame Smer, aby sa zdržal konania, ktoré by viedlo k novej voľbe generálneho prokurátora za daného stavu," apeloval Figeľ.

Podľa jeho slov všetci zúčastnení na pondelkovom rokovaní kriticky hodnotia rozhodnutie hlavy štátu a považujú ho za neprípustný zásah do vzťahu medzi Národnou radou a prezidentom.

Paška neháji parlament, tvrdí pravica

Líder SaS Richard Sulík zopakoval, že konanie prezidenta je neprípustné a ide o návrat do mečiarizmu.

"Opozícia jednoducho musí konať a musí využiť všetky možnosti, ktoré má," deklaroval.

Predseda Mostu-Híd Béla Bugár tvrdí, že ho zlyhanie prezidenta neprekvapuje. "Návrh na obžalobu je teda na mieste. Nás ale prekvapuje postoj predsedu Národnej rady Pavla Pašku (Smer), ktorý neobhajuje parlament a akoby nadraďoval rozhodnutie prezidenta nad rozhodnutie parlamentu," podotkol.

Líder SDKÚ Pavol Frešo poukázal na fakt, že opozícia sa dokáže spojiť, keď sa republika vracia do čias mečiarizmu.

„Dokážeme zápasiť. Smeru sa bude proti zjednotenej opozícii bojovať ťažko. Uvedomujeme si svoju zodpovednosť. Vytiahneme všetky zbrane a zastaneme sa demokracie na Slovensku.“

Navrhovať mená môžu do 18. januára

Predseda Národnej rady Pavol Paška (Smer) v pondelok vyhlásil termín pre poslancov parlamentu na podávanie návrhov na vymenovanie kandidáta za generálneho prokurátora.

Pre televíziu TA3 to povedal jeho hovorca Pavel Chovanec. Poslanci musia svoje návrhy podať do piatka 18. januára do 12.00 hodiny.

Chovanec dodal, že návrhy po podaní pridelí predseda parlamentu Ústavnoprávnemu výboru, ktorý k nim zaujme stanovisko.

"V prípade, že návrhy a kandidáti budú spĺňať všetky náležitosti, zaradí predseda parlamentu túto voľbu na najbližšiu schôdzu národnej rady," povedal Chovanec.

Ďalej informoval, že ak by Ústavný súd svojim rozhodnutím pozastavil voľbu nového generálneho prokurátora, Paška ho bude rešpektovať.