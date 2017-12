Smer vyhlásil voľbu šéfa prokuratúry, Čižnár chce čakať na Ústavný súd

Hlavný favorit Smeru na šéfa prokuratúry nebude kandidovať, kým nerozhodnú o predbežnom opatrení.

7. jan 2013 o 20:21 Monika Tódová, Monika Tódová, Veronika Prušová

Smer sa spolieha, že Ústavný súd rozhodne o prípadnom zákaze voľby generálneho prokurátora do budúceho piatka.

BRATISLAVA. Necelé dva týždne dáva predseda parlamentu Pavol Paška poslancom na navrhnutie nových kandidátov na šéfa prokuratúry. Podľa hovorcu Pavla Chovanca to môžu spraviť do budúceho piatka.

Paška teda nepočkal na rozhodnutie Ústavného súdu o predbežnom opatrení, ktorým by súd mohol voľbu zakázať.

Zablokovanie hlasovania žiada Jozef Čentéš, ktorý sa na súde sťažuje, že ho prezident Ivan Gašparovič nevymenoval za generálneho prokurátora.

„Ak ho ústavní sudcovia vydajú, tak ho bude predseda rešpektovať,“ hovorí Chovanec o zákaze.

Šéf ústavnoprávneho výboru Róbert Madej zo Smeru tvrdí, že predsedovi nič nebráni vyhlásiť termín prihlasovania kandidátov. Samotné voľby vraj môžu prebehnúť o mesiac, dva či o pol roka.

video //www.sme.sk/vp/25919/



Kandidáti zatiaľ chýbajú

Fakty Kauza Čentéš prezident odmietol vymenovať Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora, hoci ho zvolil parlament,

vymenovať Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora, hoci ho zvolil parlament, Čentéš sa obrátil na Ústavný súd , že boli porušené jeho práva

, že boli porušené jeho práva žiada súd, aby zakázal novú voľbu a prikázal jeho vymenovanie.

Najvážnejší kandidát Jaromír Čižnár však SME prostredníctvom hovorcu krajskej prokuratúry Reného Vaneka odkázal, že sa témou nebude zaoberať minimálne dovtedy, kým súd o predbežnom opatrení nerozhodne.

„Minimálne do rozhodnutia o predbežnom opatrení Ústavného súdu sa k tomu nebude ani len vyjadrovať,“ povedal pre SME Vanek.

Čižnár podľa informácií SME s kandidatúrou výrazne váha a nechce dopadnúť tak, že o niekoľko rokov súd v Štrasburgu povie, že Čentéšove práva boli porušené.

Ostatní možní kandidáti Dušan Kováčik a Eva Mišíková sa k voľbe nechceli vyjadriť vôbec. Svoju kandidatúru však nikto z nich nepoprel.

V Smere sú presvedčení, že im nehrozí, že nebudú mať koho navrhnúť. Ústavný súd podľa nich rozhodne o predbežnom opatrení ešte pred koncom lehoty na prihlasovanie kandidátov.

O Čentéšovej sťažnosti nebude rozhodovať celé plénum Ústavného súdu, ale len jeden senát. V takýchto prípadoch vie súd konať pružne. „Rozhodnuté bude teda zrejme veľmi rýchlo,“ hovorí Madej.

To, či súd rozhodne do desiatich dní, však jasné nie je. Viacerí odborníci vrátane bývalého predsedu Ústavného súdu Jána Mazáka si myslia, že súd nemá inú možnosť, ako voľbu pozastaviť.

Znamenalo by to, že až do rozhodnutia vo veci samej, budú prokuratúru ďalej viesť Ladislav Tichý s Dobroslavom Trnkom.

Koho zvolí Smer za šéfa prokuratúry? Kandidáti sú traja

Rada posúdi

Predseda rady prokurátorov Ľudovít Kopernický sa Čižnárovmu postoju nečuduje. Aj rada sa má ku kandidátom vyjadriť.

Kopernický si nemyslí, že budú sami navrhovať mená, skôr očakáva, že poslanci sa ich spýtajú na názor na už vybratých kandidátov.

„Ak nebude vydané žiadne predbežné opatrenie, nič nám nebude brániť, aby sme sa vyjadrili,“ hovorí Kopernický. S Čižnárom o voľbe zatiaľ nehovoril ani radu nikto nepožiadal o názor. Bez súhlasu kandidátov ich posudzovať nebudú.

Kopernický súhlasí s tým, že prezident Čentéša nevymenoval a na jeho mieste by vraj žiadnu sťažnosť nepodával.

Premiér Robert Fico sa podľa hovorcu Erika Tomáša k voľbe nebude vyjadrovať, lebo nemá žiadne kompetencie. Fico už povedal, že voľba neprebehne skôr, ako súd rozhodne o predbežnom opatrení.

Nevymenovanie Jozefa Čentéša spustilo živú diskusiu medzi odborníkmi. Prečítajte si, čo si myslia