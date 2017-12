Kúpa lietadla cez sprostredkovateľa? Pre armádu áno, inak nie

Výrobca: Môžete sa obrátiť priamo na nás

O zástupcovi pre Slovensko sme hovorili s manažérom Aircraft Industries TOMÁŠOM MERTLOM.

Máte na Slovensku obchodné zastúpenie?

„Áno, máme.“

Na koho sa máme obrátiť? Na webe to nemáte.

„Záleží na konkrétnom prípade. Najlepšie by to bolo poslať priamo nám nejaké informácie, o čo vlastne ide - či je to lietadlo určené na registráciu na Slovensku, alebo úplne niekde inde, či to bude na prepravu cestujúcich, nákladu. Proste také veci, aby sme si urobili obrázok.“

Je to tak, že váš zástupca je spoločnosť Manipul?

„Je to tak.“

Takže čokoľvek zo Slovenska, čo sa týka nákupu lietadiel aj náhradných dielcov, sa rieši cez túto spoločnosť?

„Ono záleží, pre koho je to určené.“

Som novinár a všimli sme si, že armádne zákazky sa riešia cez Manipul, ale Letecký úrad servis aj nákup dielcov nerieši cez nich, ale cez inú firmu a niektoré veci objednáva od vás. Ako to vlastne je?

„Áno. Podľa cieľového zákazníka to môže byť rôzne.“

Takže, ak je to pre armádu, je to Manipul?

„Dá sa to tak povedať.“

A ak ide o súkromného používateľa lietadla alebo inú firmu, môže to riešiť priamo cez vás?

„Áno, to platí všeobecne. Vždy je možné obrátiť sa priamo na nás.“