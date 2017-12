Sulík: Na post generálneho prokurátora sa prihlási iba zúfalec

Opozícia nenavrhne kandidáta na generálneho prokurátora.

8. jan 2013 o 20:55 Monika Tódová

BRATISLAVA. SDKÚ, KDH, Most-­Híd, SaS ani OĽaNO sa nebudú nijako podieľať na voľbe generálneho prokurátora, ktorú v pondelok vyhlásil predseda parlamentu Pavol Paška zo Smeru.

Poslanci majú návrhy predkladať do 18. januára.

„Za jediného legitímneho kandidáta považujeme Jozefa Čentéša,“ povedala Lucia Žitňanská z SDKÚ.

Smer bez kandidáta?

„To by musel byť úplný zúfalec, hrozne sa trasúci za funkciou,“ povedal šéf SaS Richard Sulík na otázku, či niekto prijme ponuku kandidovať.

Smer zatiaľ kandidáta nemá. Najvážnejší kandidát, krajský prokurátor Jaromír Čižnár povedal, že najmenej do predbežného rozhodnutia Ústavného súdu o tom nebude vôbec uvažovať. Čentéš súd žiada, aby novú voľbu pozastavil.

„Ľudsky, odborne aj právne to chápem, ale musia si zvážiť mieru možného rizika,“ hovorí o postoji Čižnára a prípadných ďalších kandidátov poslanec Smeru Mojmír Mamojka.

V roku 2010 navrhol za generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, teraz vraj nikoho nenavrhne.

Okrem Čižnára sa v Smere spomína Eva Mišíková a Dušan Kováčik, ktorý však pre Pravdu povedal, že kandidovať nebude.

Šéfka poslaneckého klubu Smeru Jana Laššáková hovorí, že chcú navrhnúť jedného kandidáta za celý klub. Nie je si istá, či sa im ho podarí nájsť.

„Neviem, nie je dobré, ak bude opozícia kohokoľvek, kto by dal súhlas, spochybňovať.“ Opozičným stranám pripomína ich voľbu. „Bola to fraška. Na ich mieste by som nemala také silné reči.“

video //www.sme.sk/vp/25919/

Opozícia neverí

„Dúfam, že sa taký kandidát nenájde,“ hovorí šéf OĽaNO Igor Matovič. Čižnárov postoj je mu sympatický. „Neviem si predstaviť, že sa nájde prokurátor, ktorý pôjde do takejto pozície. Jeho funkcia bude nestabilná,“ hovorí aj László Solymos z Mosta­Hídu.

Opozícia chce pre Čentéša zvolať schôdzu parlamentu. Dohodla sa aj na podaní obžaloby na prezidenta Ivana Gašparoviča, ktorý ho odmietol vymenovať.