Gašparovič chce pre Čentéša vystúpiť v parlamente

Opozícia si chce vypočuť dôvody na nevymenovanie Čentéša od prezidenta osobne.

9. jan 2013 o 11:40 Monika Tódová, Monika Tódová, tasr, sita

Smer nepodporí mimoriadnu schôdzu opozície aj kvôli Gašparovičovmu vystúpeniu.

BRATISLAVA. Prezident Ivan Gašparovič chce vystúpiť v Národnej rade.

V stredu o to požiadal predsedu Národnej rady Pavla Pašku. Malo by sa tak stať na najbližšom rokovaní parlamentu, ktoré začne 29. januára.

Opozičné strany KDH, SDKÚ, Most-Híd, SaS a OĽaNO ešte v stredu doobeda podali návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k nevymenovaniu Jozefa Čentéša. Rokovanie musí predseda parlamentu Pavol Paška (Smer) zvolať do siedmich dní.

Predseda Smeru Robert Fico povedal, že zvolanie mimoriadnej schôdze ku Gašparovičovi nepodporia. Dôvodom má byť aj to, že Gašparovič chce sám vystúpiť.

"Prezident informoval predsedu vlády, že sám uvažuje o vystúpení v Národnej rade, aby poslancom vysvetlil dôvody nevymenovania Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora. Z tohto dôvodu považuje návrh opozície na zvolanie mimoriadnej schôdze za bezpredmetný," uviedol Erik Tomáš, riaditeľ Tlačového a informačného odboru Úradu vlády.

Prezident môže zo zákona vystúpiť v parlamente počas ktorejkoľvek schôdze.

„Problém je v tom, že na vystúpenie prezidenta sa nedá reagovať a nie je k tomu rozprava,“ povedal bývalý predseda parlamentu Pavol Hrušovský z KDH.

video //www.sme.sk/vp/25928/

Od Gašparoviča žiadajú vysvetlenie

"Sme presvedčení, že Ivan Gašparovič ako prezident zlyhal. Pokračuje v mečiarovskej tradícii pošliapavania základných princípov demokratického usporiadania na Slovensku," odôvodnil návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze predseda poslaneckého klubu strany Most-Híd László Solymos na stredajšom brífingu v Národnej rade.

Podľa predsedu poslaneckého klubu KDH Pavla Hrušovského je právom poslancov, aby sa dozvedeli, či existujú naozaj zákonné dôvody, podľa ktorých prezident nemusí vymenovať právoplatne zvoleného kandidáta za generálneho prokurátora.

"Preto chceme, aby prezident prišiel pred poslancov a vysvetlil svoj postoj, svoje rozhodnutie," opísal.

Ďalšia opozičná strana SDKÚ považuje rozhodnutie prezidenta za prekročenie hraníc, ktoré sú v parlamentnej demokracii prípustné.

"Pre nás je doktor Čentéš legitímne zvoleným kandidátom," zdôraznila predsedníčka poslaneckého klubu SDKÚ Lucia Žitňanská.

Strana OĽaNO chce zároveň v tejto súvislosti navrhnúť malú zmenu ústavy, ktorá má jednoznačne určiť povinnosti prezidenta v tomto bode.

"Tento návrh podáme v najbližších dňoch alebo hodinách," podotkol predseda poslaneckého klubu OĽaNO Jozef Viskupič.

Legislatívna zmena pojmu vymenováva na vymenuje bude podľa jeho slov tou legislatívnou úpravou, ktorá môže v budúcnosti predchádzať takémuto "divadlu".

Opoziční poslanci nevidia dôvod na nevymenovanie Čentéša a prezidentove dôvody považujú za svojvoľné.

KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd a SaS pracujú preto aj na zbieraní podpisov pod návrh obžaloby hlavy štátu za úmyselné porušenie ústavy. S iniciatívou prišla SaS.

Ústavný súd už pridelil sťažnosť Jozefa Čentéša senátu. Pozrite si, kto o nej rozhodne

Fico: Opozícia útočí na štátnosť

Podľa Fica sa opozičná fraška s voľbou generálneho prokurátora musí skončiť veľmi rýchlo, lebo to už nie je obyčajná fraška, ale je to už konanie, kedy sa začína napádať štátnosť, prechádza do hanobenia a neuveriteľných útokov, ktoré nemajú obdobu minimálne za posledných desať rokov.

Na otázku, v čom opozícia napáda štátnosť, keď len využíva ústavné nástroje, Fico odvetil, že obžaloba prezidenta je taká vážna vec, že sa vyskytuje možno raz za sto rokov.

"To chcete povedať, že ľudia typu Sulík, Frešo, Figeľ či Bugár majú legitímne právo podávať obžalobu na prezidenta? Tu nejde o Ivana Gašparoviča, ale o funkciu prezidenta," zdôraznil predseda vlády.

Podľa jeho slov musia platiť pravidlá a on nebude súhlasiť, že si tu každý bude robiť, čo chce.

Predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi to pripomenulo niekdajší slovník Vladimíra Mečiara. „Iba sa domáhame dodržiavania ústavy,“ vraví Hrušovský. Podľa neho premiér zaujal „politicky nemúdry“ postoj.

Podľa premiéra je „opäť pohromade zlepenec“. Opozícii odkazuje, aby si spomenula na svoju voľbu generálneho prokurátora. „Jediné, čo viete robiť, je robiť zle.“

Ak má niekto šancu argumentačne prevalcovať premiéra, tak je to on sám, píše Lukáš Fila

Ako predseda Smeru zagarantoval, že poslanci jeho strany nebudú súhlasiť s mimoriadnou schôdzou parlamentu, ktorú iniciovala opozícia a nikto zo Smeru nedá ani jeden hlas na obžalobu prezidenta.

Fico je presvedčený, že Národná rada nemá žiadnu prekážku, aby v otázke voľby nového generálneho prokurátora konala a aby na najbližšej schôdzi parlamentu bol zvolený nový kandidát.

"Ak Ústavný súd rozhodne o predbežnom opatrení, nemôže dôjsť k voľbe predtým, ako o opatrení bude rozhodnuté. Ak ale povie, že nie je žiaden dôvod na prijatie predbežného opatrenia, Národnej rade nebude nič brániť, aby konala. My sme generálneho prokurátora mohli zvoliť už skôr, ale čakali sme na ÚS. Preukazujeme mieru korektnosti," dodal.

video //www.sme.sk/vp/25927/

Prezident: Nenávistné útoky ma urážajú

„Rozhodnutie pána prezidenta bolo úplne legitímne, Ústavný súd mu toto oprávnenie dal,“ obhajuje Čentéšovo nevymenovanie Fico.

Prezident v stredajšom verejnom príhovore znova pripomínal, že Čentéš skartoval výpoveď šéfa OĽaNO Igora Matoviča v kauze kupovania poslancov a vymazal ju z počítača.

Aj samotný Matovič to označuje iba za ľudskú chybu a výpoveď o niekoľko hodín zopakoval. Čentéša za to ani disciplinárne nestíhali.

Opozícia Gašparovičove dôvody označuje za vymyslené a účelové a odkazuje mu, že sa bojí rozhovoru.

„Snažia sa svoju politickú zodpovednosť za nedôstojnú voľbu generálneho prokurátora zvaliť na mňa. Terajšou kampaňou chcú odvrátiť pozornosť od vlastných pochybení,“ myslí si Gašparovič a občanov vyzýva na pokoj. „Tu už nejde o osobu prezidenta, ale o štát.“

"Ľudsky ma urážajú a unavujú nenávistné útoky proti mojej osobe i proti ústavnej funkcii, ktorá reprezentuje štátnosť Slovenska. Desí ma toľká zloba, hrubosť a nenávisť v politike i médiách.," povedal.

Obžaloba prezidenta z úmyselného porušenia ústavy nestojí na právnom základe. Ivan Gašparovič, prezident

Opozičným politikom pripomenul, že zvolili svojho straníckeho kandidáta po doslova hanebnom politickom divadle, ktoré bývalá premiérka nazvala fraškou.

"Že na poslancov bol vyvíjaný enormný politický nátlak, že poslanci vtedajšej koalície i kandidát Čentéš vedome zmarili výkon rozhodnutia ústavného súdu o spôsobe voľby generálneho prokurátora. Tí, ktorí ma dnes tak bohorovne obviňujú zo zlyhania, by si mali najprv priznať svoje zlyhanie, ak chcú mať aspoň trochu morálne právo kritizovať ma. Snažia sa svoju politickú zodpovednosť za nedôstojnú voľbu generálneho prokurátora zvaliť na mňa. Terajšou kampaňou chcú odvrátiť pozornosť od vlastných pochybení," povedal prezident.

Na adresu svojich kritikov povedal, že nemajú inú politickú či ekonomickú agendu, ktorou by zaujali občana, zápasiaceho s existenčnými starosťami dneška.

Prezident Slovenskej republiky vo vyhlásení povedal, že v prípade nevymenovania Jozefa Čentéša do funkcie generálneho prokurátora postupoval v súlade s ústavou a jeho rozhodnutie sa opieralo o rozhodnutie Ústavného súdu SR.

"To čo sa dnes deje u nás doma, nie je dobré. Sami sa poškodzujeme," povedal.

video //www.sme.sk/vp/25919/

Gašparovič čaká od opozície argumenty

Gašparovič zdôraznil, že silná kampaň proti jeho osobe je preto kampaňou proti rozhodnutiu Ústavného súdu.

"Obžaloba prezidenta z úmyselného porušenia ústavy nestojí na právnom základe. Miesto hystérie by opoziční politici mali dať na stôl argumenty pre ústavný súd. Akékoľvek rozhodnutie ústavného súdu budem rešpektovať," povedal prezident.

Občanom prezident pripomenul, že priebeh voľby generálneho prokurátora bol spochybňovaný samotnými jej aktérmi aj kruhmi terajšej opozície a politologickej obce.

"Ak sám kandidát Čentéš mal o nej pochybnosti a v priebehu voľby sa dopustil závažného pochybenia údajne „nevedomou“ skartáciou i „nevedomým“ vymazaním údajov z počítača (lebo neskartoval akýkoľvek spis, ale výpoveď politika, ktorá v pôvodnom znení mohla poškodiť predstaviteľov terajšej opozície). Ak sa kandidát Čentéš pridal na stranu tých, ktorí urýchlili hlasovanie, aby sa vyhli rešpektovaniu rozhodnutia ústavného súdu, ako som mohol nepochybovať o manipulácii voľby i o vhodnosti kandidáta Čentéša pre post generálneho prokurátora?" pýta sa prezident, ktorý obhajuje svoje rozhodnutie.

Hlava štátu vyzvala všetkých občanov i politikov k pokojnej, korektnej a slušnej komunikácii, k neroznecovaniu nenávisti a k upokojeniu vášní.