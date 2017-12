Samosprávne školy by uvítali priame financovanie škôl

Podľa šéfky združenia samosprávnych škôl je priame financovanie škôl jednoduchšie a čistejšie.

9. jan 2013 o 12:39 SITA

BRATISLAVA. Združenie samosprávnych škôl Slovenska by uvítalo priame financovanie škôl, o ktorom uvažuje minister školstva Dušan Čaplovič.

"My voláme po priamom financovaní škôl a vždy sme deklarovali podporu takému financovaniu," povedala predsedníčka Združenia samosprávnych škôl Slovenska Alena Petáková.

Pripomenula, že kedysi existovala školská správa, cez ktorú išli peniaze z ministerstva školstva priamo do škôl. "Je to jednoduchšie, čistejšie a priamočiarejšie," dodala.

Momentálne podľa Petákovej financovanie základných škôl záleží od jednotlivých obcí, ako sa k tomu postavia. Pripomenula, že starostovia majú rôzne vzdelanie a prístup.

"Niektorí školy upravili a zlepšili ich stav, ale niektorí nie," doplnila s tým, že niektorí riaditelia škôl mali problém dostať sa k peniazom.

Čaplovič: Školám ublížila rýchla decentralizácia

Podľa ministra Čaploviča by bolo ideálne, keby boli školy priamo financované štátom. V spolupráci s expertmi bude pripravovať prípadný prechod kompetencií pod štát.

"Potom mám nielen povinnosti a nielen zodpovednosť, ale mám aj práva a môžem veci v dobrom slova zmysle ovplyvňovať. Peniaze nepôjdu cez rôznych providerov, ktorí ich potom rozdeľujú," povedal minister.

Pripomenul, že v tomto volebnom období chcú urobiť zásadnú reštrukturalizáciu, racionalizáciu a optimalizáciu školskej siete. K prechodu škôl priamo pod rezort školstva by tak mohlo dôjsť v horizonte dvoch až troch rokov.

Všetko však bude závisieť od toho, čo povedia experti a od dohody s regionálnymi samosprávami. Malo by to ísť aj ruka v ruke so zoštíhlením siete škôl.

Na Slovensku sa podľa Čaploviča príliš urýchlila decentralizácia a pod samosprávu sa presunuli zadlžené školy.

"Tá to samozrejme nemohla uniesť a štát akoby si očistil ruky od tých všetkých problémov, ktoré tam boli a prehodil to na samosprávu," poznamenal.

Havarijné stavy škôl sa sčasti podarilo riešiť vďaka európskym fondom a aj ministerstvo dáva ročne 15 miliónov eur na nápravu havarijného stavu škôl.

Mestá a obce: Nie sme len medzičlánok

S takýmto riešením nesúhlasí Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

"Školy a školské zariadenia musia zostať súčasťou riadenia miest a obcí. Odmietame tvrdenia o tom, že mestá a obce sú providermi, sprostredkovateľmi či medzičlánkom medzi štátom a školou. V súlade s kompetenčným zákonom sú mestá a obce, nie ich rozpočtové organizácie alebo iné záujmové zoskupenia, zodpovedné za riadenie a chod škôl a školských zariadení," zareagoval podpredseda ZMOS-u Jozef Turčány.

Ak by sa táto myšlienka premietla do praktických legislatívnych návrhov, narazila by na mnohé ťažkosti.

Nesie v sebe aj ústavné riziká spojené napríklad s výkonom a financovaním preneseného výkonu štátnej správy mestami a obcami, s majetkovými vzťahmi medzi štátom a miestnou územnou samosprávou a podobne, dodal.

Podľa Turčányho práve mestá a obce urobili v školstve za posledných desať rokov poriadok v sieti škôl, v nastavení systémov riadenia, mnohé zbavili školy modernizačného dlhu a urobili všetky kroky pre to, aby mohli vôbec fungovať.