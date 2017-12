Sulík prirovnal Fica k prívržencom Cháveza

Označiť kritiku ako útok na štátnosť je podľa Sulíka návrat do mečiarizmu.

9. jan 2013 o 17:31 TASR

BRATISLAVA. Predseda SaS Richard Sulík prirovnáva premiéra a šéfa Smeru Roberta Fica k prívržencom Huga Cháveza vo Venezuele či k Vladimírovi Mečiarovi.

"Toto je mečiarizmus vo Ficovom podaní. Je to podlá forma politického boja, keď sa kritika mocných spojí s útokom na štátnosť. Rovnako dnes zastrašujú prívrženci Huga Cháveza opozíciu vo Venezuele," uviedol v reakcii na dnešné vyhlásenia predsedu vlády.

Premiér povedal, že opozičná fraška s voľbou generálneho prokurátora sa musí skončiť veľmi rýchlo.

"Lebo to už nie je obyčajná fraška, ale je to už konanie, kedy sa začína napádať štátnosť, prechádza do hanobenia a neuveriteľných útokov, ktoré nemajú obdobu minimálne za posledných desať rokov," povedal Fico po rokovaní vlády.

Fica vyrušuje zlepenec

Opozíciu požiadal, aby nešírila chaos, aby nepokračovala v destabilizácii Slovenska a neútočila na štátnosť. Vyhlásil aj to, že Smer vyrušuje, že je zlepenec opäť pohromade. Narážal na spojenie strán KDH, SDKÚ, Most-Híd, SaS a OĽaNO, ktoré zlepencom nazýval už za minulej vlády Ivety Radičovej.

Sulík vidí za Ficovými slovami strach a zbabelosť, zvyšok opozície aj nervozitu.

"Robert Fico začína byť nervózny z toho, že ľudia chápu, že demontuje demokraciu. Opozícia upozorňuje, že Smer pod vedením Roberta Fica prekročil nielen pravidlá slušného správania, ale aj pravidlá demokracie," zdôraznil podpredseda SDKÚ Ivan Štefanec.

Poukázal na to, že Fico sa bojí kontroly a chce mať absolútnu moc v štáte. "Som si istý, že tento postup sa mu vypomstí. Žiadna moc nemôže byť bez kontroly a žiadna moc sa nesmie správať absolútne," vyhlásil.

"Chápem, že je Robert Fico nervózny z toho, že sú tu ľudia, ktorí poukazujú na demokratické princípy a nechcú, aby sa vrátilo obdobie spred roka ´89, v ktorom pán premiér dnes žije, teda v totálnom komunizme," uviedol pre TASR podpredseda strany Most-Híd Zsolt Simon. Premiérovej nervozite sa nečuduje ani poslanec SaS Martin Poliačik. Neprekvapuje ho ani to, že Fica vyrušuje jednotný názor opozície. "Jeho správanie je také, že každý človek, ktorý si ctí demokratické a ústavné princípy, sa musí proti tomu postaviť," uviedol pre TASR Poliačik.

Abrhan: Fico používa Mečiarov slovník

Podpredseda KDH Pavol Abrhan je sklamaný, že sa premiér uchyľuje k vyhláseniam o napádaní štátnosti.

"Takto som bol označovaný pred ď89, keď som bol evidovaný ŠtB ako nepriateľská osoba. A mnohí z nás boli označovaní za rozvracačov štátu počas vlády Vladimíra Mečiara. Dnes tento istý slovník používa premiér Fico," reagoval Abrhan.

Zdôraznil, že opozícia pritom nerobí nič, čo by jej neumožňovala ústava a iné zákony. "Máme právo podať návrh na mimoriadnu schôdzu aj na obžalobu prezidenta," doplnil.

"Aj na základe týchto výrokov je vidieť, že Robert Fico si chce čím skôr zvoliť straníckeho generálneho prokurátora, a preto všetky kroky, ktoré túto jeho snahu odďaľujú, komentuje veľmi nervózne, dokonca až dehonestujúco," povedal šéf klubu OĽaNO Jozef Viskupič.

Obyčajní ľudia sa pridali k návrhu na mimoriadnu schôdzu parlamentu k nevymenovaniu Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora preto, že chcú počuť reálne dôvody na nevymenovanie legitímne zvoleného kandidáta. OĽaNO sa ale nepripojili k návrhu na obžalobu hlavy štátu. Viskupič nerozumie premiérovým rečiam o zlepenci.