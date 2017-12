Školníci a kuchárky nemajú vyššie platy isté

Ministerstvo sľubuje riaditeľom škôl viac peňazí na mzdy. Dostať ich majú od svojich zriaďovateľov.

10. jan 2013 o 11:08 TASR





BRATISLAVA. Školníci, kuchárky či upratovačky nemajú zaručené zvýšenie platov v tomto roku.

Učiteľom a tiež napríklad školským psychológom vláda zvýšila platové tarify od nového roka o päť percent.

Ministerstvo školstva tvrdí, že zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov umožní väčší balík prostriedkov v jeho tohtoročnej kapitole pre základné a stredné školy, ktoré dostanú mestá a obce.

"Je plne v kompetencii riaditeľa školy rozhodnúť o výške platu aj pre túto kategóriu zamestnancov. Vzhľadom na zvýšenie objemu financií pre regionálne školstvo dostanú riaditelia od svojich zriaďovateľov na mzdy vyšší objem financií, čo im vytvorí priestor pre zvýšenie platov aj pre nepedagogických zamestnancov," povedal hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

Peniaze závisia od miest

Predsedníčka Združenia samosprávnych škôl Slovenska Alena Petáková, ktorá je aj riaditeľkou Základnej školy v bratislavskom Lamači, hovorí, že mnohé obce nemajú schválené rozpočty, a tak riaditelia ani nevedia, či dostanú viac peňazí.

"Vyššie platy určite nemajú upratovačky či kuchárky zaručené. Bude to závisieť od toho, či sa balík financií naozaj dostane na školy, pretože ak to pôjde takým istým spôsobom ako doteraz, že to dostane obec na originálne kompetencie, tak je na obci ako prerozdelí tento balík," povedala Petáková.

Pokračovala, že ak príde od mesta viac prostriedkov o päť percent, všetkým nepedagogickým zamestnancom vo svojej škole navýši platy en bloc o toto percento. Peniaze od mesta očakáva na prelome januára a februára.

"Každý riaditeľ chce pre svojich zamestnancov vytvoriť normálne fungovanie. Ale nedá sa riešiť nejaké navyšovanie, keď na to nie sú prostriedky. Ak príde viac financií, tak v tom nevidím problém," povedal riaditeľ banskobystrickej ZŠ na Golianovej ulici Peter Zlevský.

Dodal, že mesto je v rozpočtovom provizóriu, a tak nevie, kedy by peniaze mohli prísť do školy.

Ideálne by boli vraj dotácie

Podľa Petákovej by bolo ideálne, ak by navýšené prostriedky prišli formou dotácie, aby bol jasne viditeľný navýšený balík prostriedkov.

"Ak to tak nebude a bude sa to zlievať so všetkými peniazmi, ktoré od obcí dostaneme, tak sa naozaj môže stať, že niektorý riaditeľ ani neuvidí, či tam má viac peňazí alebo nie," domnieva sa.