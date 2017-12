Figeľ vyzýva prezidenta, aby bol chlap a prišiel na mimoriadnu schôdzu

Robert Fico nechápe snahu o mimoriadnu schôdzu, keď prezident už prisľúbil vystúpenie v Národnej rade.

10. jan 2013 o 12:32 SITA

BRATISLAVA. Radšej zlepenec ako totalitu jednej strany, reagoval predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík na stredajšie vyjadrenia premiéra Roberta Fica, ktorého vyrušuje, že zlepenec je opäť pohromade.

„Robert Fico má strach. Je zbabelec, vyhýba sa priamym súbojom. Nereaguje na argumenty a radšej utečie,“ konštatoval Sulík.

Slovenskú štátnosť podľa jeho slov neohrozuje zápas opozície o spravodlivosť, ale to, že 18 mesiacov nie je vymenovaný generálny prokurátor.

„Za to máme mafiu v súdnictve a na prokuratúre. Našu štátnosť ohrozuje aj upadajúca ekonomika, rastúca nezamestnanosť, a to, že ľudia sú znechutení z pomerov v tomto štáte. Keď to mám zhrnúť, najväčším ohrozením štátnosti je Robert Fico,“ poznamenal líder liberálov.

Ak Smer zablokuje mimoriadnu schôdzu k nevymenovaniu Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora, tak podľa predsedu SDKÚ Pavla Freša potvrdí, že dôvody prezidenta Ivana Gašparoviča pre takýto krok sú neobhájiteľné. „Ak by boli obhájiteľné, tak by to v parlamente vysvetlili,“ povedal Frešo.

Upozornil, že prezidentov postup spochybňujú ústavní právnici a neobhajujú ho ani prokurátori.

„Smer by nemal svoje počínanie stotožňovať so štátom. Nepotrebujeme ďalší valec zo Súmračnej,“ podotkol predseda KDH Ján Figeľ, ktorý zároveň vyzval Gašparoviča, že má byť chlap a prísť na mimoriadnu schôdzu vysvetliť svoje dôvody.

"Ak pán prezident avizuje, že chce vystúpiť v Národnej rade, tak sa potom pýtam, načo je ten cirkus s mimoriadnou schôdzou národnej rady," povedal premiér Robert Fico. Podľa premiéra by politika mala byť aj o súťažení v nápadoch.

Za osem mesiacov v roku 2012 podľa neho súčasná opozícia neprišla s ničím. „Jedinou ich náplňou a obsahom politiky je robiť zle, nič iné nevedia, len robiť zle,“ dodal.

Prezident zatiaľ nepožiadal Národnú radu o vystúpenie pred poslancami.