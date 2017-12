Ak Ústavný súd Čentéša odpíše, Štrasburg mu nepomôže

Posledné slovo v tom, či sa Jozef Čentéš stane generálnym prokurátorom, bude mať zrejme Ústavný súd.

10. jan 2013 o 21:30 Monika Tódová

BRATISLAVA. Nevymenovaný generálny prokurátor Jozef Čentéš avizoval, že sa v prípade neúspechu na Ústavnom súde obráti na Európsky súd pre ľudské práva do Štrasburgu.

Viacerí právnici však upozorňujú, že definitívne slovo v kauze Čentéš bude mať Ústavný súd. „Európsky dohovor o ľudských právach neobsahuje právo na prístup k verejnej funkcii, a tak Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu nebude môcť riešiť sťažnosť Jozefa Čentéša na porušenie tohto práva,“ povedal Peter Wilfling z Via Iuris.

To isté si myslí aj zástupkyňa Slovenska pred európskym súdom Marica Pirošíková.

Z dohovoru podľa nej právo na funkciu nie je možné vyvodiť, o čom svedčia aj viaceré rozhodnutia súdu z minulosti.

V roku 1999 odmietol lichtenštajnský princ vymenovať sťažovateľa Willeho znova do funkcie predsedu najvyššieho správneho súdu, do ktorej ho zvolil parlament.

Princ odmietnutie odôvodnil ústavnoprávnymi názormi Willeho, ktoré odzneli na jednej prednáške a mali ho diskvalifikovať. Súd Willemu funkciu nevrátil, no povedal, že bolo porušené jeho právo na slobodu prejavu.

Uspel by len symbolicky

„Ak by Jozef Čentéš na Ústavnom súde prehral a v Štrasburgu by namietal prípadné porušenie svojich procesných práv, jeho úspech si teoreticky viem predstaviť. V merite veci nie,“ hovorí aj ústavný právnik a poslanec Radoslav Procházka.

Znamená to, že Čentéš by musel namietať porušenie iného práva – napríklad na nestranný a spravodlivý proces. To by sa mohlo stať vtedy, ak by Ústavný súd pochybil pri procese rozhodovania. Napríklad by nevylúčil z rozhodovania zaujatých sudcov.

Na súde už je Čentéšova námietka proti dvom členom senátu, ktorý o prípade rozhoduje. Považuje ich za blízkych prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi.

„V prípade, že spravodlivý proces nebude naplnený, určite má právo sa obrátiť na európsky súd,“ hovorí aj bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková.

Čentéš sa vopred nechce vzdať ani prípadnej sťažnosti v Štrasburgu.

Povedal, že nikdy netvrdil, že bude v prípade neúspechu namietať v Štrasburgu právo na vymenovanie do funkcie.

„Dohovor garantuje právo na spravodlivé súdne konanie, ktoré v sebe zahŕňa aj právo na prístup k súdu, na zákonného sudcu a na určitú kvalitu odôvodnenia súdneho rozhodnutia,“ hovorí Čentéš.

Toto právo sa podľa neho „po splnení určitých podmienok vzťahuje aj na prístup k verejnej funkcii“.

Podľa neho je zatiaľ predčasné rozoberať to detailnejšie, keďže závisí, ako Ústavný súd bude rozhodovať.

Smer hľadá kandidáta

Predseda ústavnoprávneho výboru Róbert Madej vo štvrtok požiadal Radu prokurátorov, aby mu do najbližšej stredy odporučila jedného prokurátora, ktorého by Smer mohol v novej voľbe navrhnúť.

Predseda parlamentu požiadal poslancov, aby kandidátov predložili do 18. januára. Zatiaľ žiadny prokurátor nedal súhlas na kandidatúru a do predbežného rozhodnutia súdu, či voľbu zakáže, to ani nechcú urobiť. Či toto rozhodnutie na Ústavnom súde do budúceho piatka padne, nie je isté.

Predsedníčka Ústavného súdu Ivetta Macejková vo štvrtok vyhlásila, že nebudú podliehať časovým ani politickým tlakom. Sťažností majú veľa a každá je podľa nej rovná pred zákonom.