Osuský chce zrušiť moratórium pre samosprávne voľby

Poslanec SaS tiež navrhuje vypustiť zákaz zverejňovania predvolebných prieskumov menej ako sedem dní pred voľbami.

11. jan 2013 o 12:22 TASR

BRATISLAVA. Poslanec SaS Peter Osuský chce obmedziť volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí a zrušiť dvojdňové volebné moratórium.

Navrhuje to v novele zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktorú predložil na blížiacu sa schôdzu Národnej rady so začiatkom 29. januára.

Volebnú kampaň žiada obmedziť len na vysielanie politickej reklamy a umiestňovanie volebných plagátov na miestach vyhradených obcou.

"Iných foriem vedenia volebnej kampane by sa navrhovaná právna úprava nemala týkať a nemalo by dochádzať k zasahovaniu do slobodného šírenia informácií," uvádza v návrhu Osuský.

Začiatok volebnej kampane navrhuje ponechať na 17 dní pred voľbami, chce však vypustiť koniec volebnej kampane, teda dvojdňové volebné moratórium, ktoré spočíva v zákaze volebnej kampane 48 hodín pred začiatkom volieb.

"Zákaz volebnej kampane sa obmedzuje len na budovy, v ktorých sú umiestnené okrskové volebné miestnosti, a to len počas volieb," píše sa v návrhu.

Osuský chce tiež vypustiť zákaz zverejňovať výsledky predvolebných výskumov v čase kratšom ako sedem dní pred voľbami.

Ponecháva sa zákaz zverejňovania volebných prieskumov v deň volieb do skončenia hlasovania.

Vypustiť by sa však mal zákaz poskytovania informácií o priebehu a čiastkových výsledkoch volieb do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania členmi volebných komisií.