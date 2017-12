Pollák odcestuje do USA, rómsku reformu to nemá neovplyvniť

Vráti sa 2. februára. Cieľom cesty by malo byť nadviazanie kontaktov s partnermi, ktorí by mohli participovať na financovaní niektorých opatrení rómskej reformy.

11. jan 2013 o 16:41 TASR

BRATISLAVA. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák (OĽaNO) odcestuje v pondelok na pracovnú cestu do USA, z ktorej sa vráti 2. februára.

V Spojených štátoch sa má spoločne s ďalšími odborníkmi zúčastniť projektu 'Využitie médií, vlády, a občianskej spoločnosti na obhajobu práv menšín a boj proti negatívnym stereotypom'. TASR dnes o tom informoval rezort vnútra s tým, že jeho neprítomnosť prácu na takzvanej rómskej reforme neovplyvní.

"Na konkrétnej podobe reformy v oblasti sociálneho systému pracujú odborníci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Krátkodobá neprítomnosť splnomocnenca vlády pre rómske komunity Petra Polláka nespomalí priebeh prípravy reformy a ani nezníži efektivitu aktivít súvisiacich s realizáciou reformy," povedala Michaela Paulenová z Komunikačného odboru rezortu vnútra.

Program pracovnej cesty Polláka by mal byť podľa nej zameraný predovšetkým na oboznámenie sa s ďalšími prístupmi v oblasti začleňovania menšín do spoločnosti. Cieľom cesty by tiež malo byť nadviazanie kontaktov s potenciálnymi partnermi, ktorí by mohli perspektívne participovať na financovaní niektorých opatrení rómskej reformy.

Tú pripravuje expertný tím, ktorého súčasťou je okrem Polláka napríklad aj minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) či predseda opozičného OĽaNO Igor Matovič.

Celkom by mala reforma zahŕňať asi stovku konkrétnych opatrení, ktoré majú zlepšiť postavenie rómskej menšiny na Slovensku a jej vzťahy s majoritným obyvateľstvom. Ich prezentáciu naplánovali autori pôvodne do šiestich častí, ktoré chceli predstaviť najskôr do konca novembra, neskôr do konca roka.

Doposiaľ však odzneli iba opatrenia z oblasti školstva a vymožiteľnosti práva.