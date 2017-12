Gašparovič sa zamotal, dátumy nesedia

Argument o dovolenke v Chorvátsku priniesol do prípadu zastreleného poľovníka ďalší otáznik.

11. jan 2013 o 20:59 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Prezidentská kancelária ani v piatok nevysvetlila nezrovnalosti o dovolenke Ivana Gašparoviča v Chorvátsku v čase, keď v Lešti náhodná strela zabila poľovníka Michala Bobáka.

Štvrtkové Gašparovičovo stanovisko vnieslo do prípadu ešte viac nejasností.

Náznaky o možnej Gašparovičovej účasti na osudnej poľovačke jeho kancelária najskôr odbila tým, že vtedy bol preukázateľne na dovolenke v Chorvátsku.

Gašparovič k moru odcestoval 20. júla 2009, poľovníka zabili až 2. augusta.

Prezidentov list Národnej rade s jeho podpisom potvrdzuje, že už 30. júla bol späť na Slovensku a úradoval z Bratislavy.

Hovorca Marek Trubač ani v piatok nevysvetlil, ako mohol byť Gašparovič 2. augusta ešte v Chorvátsku, keď tri dni predtým písal z Bratislavy list parlamentu. Listom poslancom vrátil novelu zákona o odpadoch.

„O vrátení zákona o odpadoch prezident rozhodol ešte pred cestou do zahraničia,“ tvrdil Trubač vo štvrtok.

Prečo je na dokumente dátum 30. júl, odmieta vysvetliť. Ak by prezident zákon vrátil pred dovolenkou, ako hovorí, muselo by to byť najneskôr 20. júla, keď sa mu dovolenka začala.

Akékoľvek spájanie s tragédiou v Lešti považuje prezident za nehorázne ohováranie, lož a výmysly.