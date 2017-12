Veľa sviatkov v tomto roku pripadá na víkend

Ficova vláda zatiaľ nerozhodla, či zruší niektoré štátne sviatky.

Do konca roka nás čaká 10 voľných dní.

BRATISLAVA. Asi štvrtina spomedzi štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja pripadla tento rok na nedeľu. Celkovo sa dokonca roka Slováci môžu tešiť ešte na 10 voľných dní.

Štedrý deň bude v utorok

Na nedeľu vyšiel hneď na začiatku roka sviatok Troch kráľov (6. januára). O deň voľna prídeme aj 1. septembra, keď sa oslavuje Deň ústavy, na nedeľu tento rok pripadá aj sviatok Sedembolestnej Panny Márie, a tiež 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu.

Dobrou správou však je, že sa tento rok dočkáme troch predĺžených víkendov. Na prvý, veľkonočný sa môžu Slováci tešiť už na prelome marca a apríla. Veľký piatok je 29. marca, Veľkonočný pondelok následne 1. apríla.

Pracovný týždeň v lete skráti Sviatok sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa oslavuje 5. júla. Na piatok v roku 2013 pripadá aj Sviatok všetkých svätých, 1. novembra.

Štedrý deň bude tento rok v utorok, tri dni pracovného pokoja počas Vianoc tak budú v strede týždňa.

Vláda nevie, čo so sviatkami

Vláda Roberta Fica (Smer) plánovala v rámci konsolidačných opatrení vlani zrušiť dva voľné dni spomedzi štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja.

Malo ísť o jeden civilný a jeden cirkevný sviatok. Hovorilo sa o sviatku Sedembolestnej Panny Márie a Dni ústavy.

"Problematika počtu štátnych sviatkov, resp. ich flexibilného presúvania nie je uzatvorená. Stále sa rokuje. Zamestnávatelia trvajú na tom, aby bol znížený počet štátnych sviatkov," odpovedal tlačový odbor Úradu vlády na otázku, či Smer plánuje v tomto roku zrušiť niektoré štátne sviatky.

Úrad vlády nevedel odpovedať, o ktoré sviatky by išlo a kedy by mali byť zrušené. "Bude to predmetom dohody zainteresovaných partnerov pôsobiacich v rámci Rady solidarity a rozvoja," doplnil tlačový odbor.

Sviatok Sedemboletnej chcú presunúť na nedeľu

Proti návrhu zrušiť sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa zdvihla vlna nevôle najmä z radov veriacich.

Pod otvorený list premiérovi za zachovanie sviatku sa podpísalo asi 117.000 ľudí z celého Slovenska. Vláda navrhla postup, ktorý hovorí o tom, že pokiaľ sviatok Sedembolestnej pripadne na pracovný deň, tak sa bude oslavovať v nedeľu.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák po návšteve Vatikánu v novembri minulého roka povedal, že vatikánska strana neodmietla návrh vlády oslavovať sviatok v nedeľu a je pripravená komunikovať na túto tému.