Lajčák verí, že Únia tento rok otvorí prístupové rokovania s Macedónskom

Vyhliadka integrácie má na krajinu výrazný pozitívny vplyv, hovorí šéf slovenskej diplomacie.

13. jan 2013 o 10:03 TASR

Začatie prístupových rokovaní so Skopje dlhodobo blokuje Grécko.(Zdroj: ARCHÍVNE SITA/AP)

Rokovania by podľa predstaviteľa EÚ mohli otvoriť bez vyriešenia sporu medzi Aténami a Skopje o názov krajiny.

BRATISLAVA. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák si myslí, že pre Macedónsko by bolo dobré, keby s ním Európska únia tento rok otvorila prístupové rokovania.

"Dobre vieme, aký výrazný pozitívny vplyv mala na Slovensko naša vyhliadka integrácie, a to, že sme mali pred sebou jasný program a plán. Ak nedáte krajine pozitívnu perspektívu, tak si nájde nejakú inú alternatívu, preto je najlepšie, aby jej bolo naozaj umožnené pracovať na reformách a naplnení podmienok členstva," povedal.

Ani jasný posun vpred, ani krok vzad

Ako Lajčák uviedol, aj závery hodnotiacej správy Európskej komisie o pokroku krajín západného Balkánu v procese rozširovania, hovoria jasne o tom, že by k tomu malo prísť.

"Nehovorí sa o tom, že k tomu určite príde, ale ani sa to neodsúva na neurčito. Je tam jasne povedané, čo k tomu bude potrebné urobiť," poznamenal s tým, že by sa tak mohlo stať počas aktuálneho polročného predsedníctva Írska v EÚ.

Dôležité však podľa neho bude to, ako si Skopje bude počínať vo svojom reformnom úsilí.

Turci brali správu od Únie ťažko

Správu Komisie kritizovali niektoré krajiny, ktoré sa snažia o vstup do únie. Hlavne Turecko obvinilo EÚ z predpojatosti a zaslepenosti voči nemu.

"Táto správa je zrkadlo, ktoré nastavuje 27 členov. Treba sa minimálne zamyslieť, že takto ma vidí 27 krajín klubu, do ktorého chcem vstúpiť. Odmietať ju, asi nie je úplne adekvátne," zdôraznil Lajčák s tým, že jej závery k rozširovaniu boli z hľadiska potrieb regiónu pozitívnejšie ako v minulosti.

Skopje môže postúpiť aj nového názvu

Začatie prístupových rokovaní so Skopje dlhodobo blokuje Grécko, pretože nesúhlasí s tým, aby sa bývalá juhoslovanská republika nazývala Macedónsko.

Podľa Atén ide o pomenovanie severogréckej provincie a dedičstvo Alexandra Veľkého (Macedónskeho).

Eurokomisár pre rozšírenie a susedskú politiku Štefan Füle v novembri minulého roka uviedol, že by sa rokovania mohli otvoriť bez vyriešenia tohto sporu.

Obe krajiny podľa neho naznačili, že to už nie je podmienkou pre začatie prístupových rozhovorov. Ich odkladanie do nekonečna by totiž mohlo rozdúchať nebezpečné etnické napätie medzi slovanskou väčšinou a albánskou menšinou.