Školskí odborári vyzývajú na spoločný postup všetkých združení

Vedenie najväčších školských odborov chce o svojich požiadavkách rokovať s partnermi.

13. jan 2013 o 11:17 SITA

BRATISLAVA. Vedenie najväčších školských odborov chce o svojich požiadavkách na budúci týždeň v stredu rokovať so zástupcami asociácií zamestnávateľských zväzov a stavovských organizácií v školstve.

Chcú dosiahnuť dohodu o spoločnom postupe, aby vedeli požiadavky presadiť v Rade pre systémové zmeny v školstve, ktorú zriadil minister školstva Dušan Čaplovič.

Štafetový kolík drží vedenie odborov

"Opäť prejdeme naše požiadavky a chceme, aby sa pod tieto požiadavky podpísali aj tieto asociácie, pokiaľ budú súhlasiť. Potom ich odovzdáme na vládu aj ministerstvo školstva," povedal predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.

Na stretnutie pozývajú asociácie zamestnávateľov základných škôl, stredných škôl, gymnázií, Slovenskú rektorskú konferenciu, Slovenskú komoru učiteľov či Asociáciu súkromných škôl a školských zariadení, Združenie katolíckych škôl, ako aj zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska.

Na výsledky tohto stretnutia sú zvedaví aj zástupcovia škôl zapojených do štafetového štrajku, ktorých sklamal postup vedenia odborov a čakajú na jeho ďalšie kroky, keďže im odovzdali štafetový kolík.

Štrajk prerušili, ale môžu ho oživiť

Celoslovenský štrajk pedagogických zamestnancov zostáva prerušený. Odborári chcú prostredníctvom Rady pre systémové zmeny v školstve zapracovať svoje požiadavky do pripravovanej vízie rozvoja školstva, ktorú má rezort predložiť do parlamentu do konca marca.

Keď uvidia, že sa o ich požiadavkách vôbec nerokuje, tak štrajkový výbor okamžite vyhlási protesty a do úvahy prichádza opäť štrajk.

Odborári naďalej žiadajú zvýšenie tarifných platov tento rok o desať percent. Ďalej trvajú na zvýšení percenta hrubého domáceho produktu (HDP) do školstva až do šesť percent.

Každý rok počas vládnutia tejto vlády by sa mal zvýšiť o 0,3 percenta. Od toho sa majú odvíjať platy v školstve.

Pedagogickí zamestnanci regionálneho školstva by mali dosiahnuť 1,2- až 1,6-násobok priemerného platu v národnom hospodárstve a pedagógovia na vysokých školách by mali zarábať 1,7- až trojnásobok priemernej mzdy. Platová tabuľka nepedagogických zamestnancov by sa mala začínať minimálnou mzdou.

Podľa údajov OECD za rok 2010, ktoré spracovala Poštová banka, predstavoval hrubý nástupný mesačný plat slovenského učiteľa na základnej škole 541 eur. V susednom Rakúsku je to napríklad 2235 eur.