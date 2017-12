Gašparovič: Prezident by mal byť nestranícky, ale nie apolitický

Prezident sa považuje za nestraníckeho napriek tomu, že pred voľbami v roku 2009 vyhlásil, že sa cíti byť akoby členom Smeru.

13. jan 2013 o 11:20 SITA

BRATISLAVA. Nový prezident, ktorý vzíde z volieb na jar roku 2014, by mal byť podľa súčasnej hlavy štátu Ivana Gašparoviča nestranícky, nemôže však byť apolitický.

"Niektorí hovoria, že prezident by nemal byť stranícky – samozrejme áno. Ale prezident nemôže byť apolitický," povedal Gašparovič v rozhovore pre agentúru SITA.

Apolitickosť neexistuje, myslí si prezident

Každý občan má podľa jeho slov určitú predstavu o svojom živote či o tom, ako by mal fungovať štát. "Čiže apolitickosť prakticky ani neexistuje," dodal.

Gašparovič sa sám považuje za nestraníckeho aj napriek tomu, že pred prezidentskými voľbami v roku 2009 na stretnutí s členmi a priaznivcami strany Smer z košického regiónu vyhlásil, že sa cíti byť akoby členom Smeru.

"Pri mojej druhej voľbe všetci novinári a politológovia začali poukazovať, že Gašparovič povedal, že sa cíti akoby člen Smeru. Ja som to povedal, ale člen Smeru nie ako politický príslušník tejto strany, ale ako zhodný s názormi, ktoré sa týkali sociálnej a národnej oblasti," vysvetlila hlava štátu, ktorá vtedy svojej protikandidátke Ivete Radičovej často vyčítala, že bola členkou SDKÚ.

Prezident ako mediátor

Nový prezident tiež podľa Gašparoviča musí mať jasný program vo vzťahu k štátu, k zahraničnej a najmä sociálnej politike.

Pri problémoch, ktoré nastanú v spoločnosti, by mal vedieť hľadať východiskovú cestu a možnosti zmierenia a pochopenia.

Súčasný prezident je zároveň presvedčený, že kompetencie najvyššieho ústavného činiteľa v štáte by sa mali posilniť.

"Prezident v systéme nášho štátneho usporiadania by mal mať legislatívnu iniciatívu. To hovorím stále, že by mal podávať návrhy zákonov, ktoré by, samozrejme, schvaľovali poslanci," priblížil.

Veľakrát totiž podľa neho nastávajú situácie, keď ani parlament, ani vláda, ani politické strany nie sú schopné niektoré dôležité zákony podať do parlamentu. "A prezident by mohol," uzavrel.