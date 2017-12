V pondelok má snežiť najmä na západnom a strednom Slovensku

Podľa meteorológov by malo na veľkej časti územia napadnúť 5 až 20 centimetrov snehu.

13. jan 2013 o 12:33 SITA

BRATISLAVA. Na viacerých miestach Slovenska bude v pondelok snežiť.

Podľa meteorológa Slovenského hydrometeorologického ústavu Norberta Polčáka, najintenzívnejšie zrážky sa dajú očakávať na západe územia a v južnej polovici stredného Slovenska.

Meteorológovia predpokladajú, že v týchto miestach pribudne 5 až 20 cm nového snehu.

Na náveterných, južne orientovaných svahoch pohorí v týchto lokalitách môže nasnežiť aj viac.

K sneženiu sa v horských oblastiach, a aj na juhu západného a stredného Slovenska pridá vietor 20 až 30 km/h, v nárazoch ojedinele okolo 50 km/h, pri ktorom sa budú tvoriť snehové jazyky alebo záveje.

"V pondelok podvečer a v noci z pondelka na utorok bude sneženie v nižších polohách Slovenska väčšinou prechádzať do dažďa so snehom alebo do dažďa, pri ktorom sa môže tvoriť poľadovica,“ upozornil Polčák.

V okresoch juhozápadného, južného a juhovýchodného Slovenska sa ráno a doobeda očakáva tvorba poľadovice.