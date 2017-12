Návrh na zrušenie sudcovskej imunity je hotový

Právnu normu vypracoval predseda ústavnoprávneho výboru Róbert Madej.

13. jan 2013 o 13:15 SITA

Parlament by o novele mohol podľa predsedu ústavnoprávneho výboru rokovať v prvom čítaní na marcovej schôdzi.

BRATISLAVA. Návrh na zrušenie trestnoprávnej imunity sudcov je hotový.

Sudcom by po novom zostala tzv. funkčná imunita. Predsedníčka Ústavného súdu Ivetta Macejková sa už skôr vyjadrila, že to znamená, že sudcovia by požívali imunitu pri výkone funkcie sudcu, nemohli by byť teda stíhaní za rozhodovaciu činnosť a za právny názor, ktorý vyjadria v rozhodnutí.

Novela podľa Madeja predpokladá, že na súhlas s vydaním na trestné stíhanie sudcu sa už nebude vyžadovať súhlas ústavného súdu.

Zároveň by sa malo uviesť do ústavy, že sudcu za rozhodovanie nebude možné trestne stíhať.

Predseda parlamentu Pavol Paška návrh predloží zástupcom poslaneckých klubov na najbližšom poslaneckom grémiu s tým, aby išiel na rokovanie pléna so širokou podporou všetkých parlamentných strán.

Podporu zrušeniu sudcovskej imunity už deklarovali všetky opozičné subjekty. Novelu zároveň Madej pošle sudcovským organizáciám, aby sa k nej mohli vyjadriť.

Predseda ústavnoprávneho výboru predpokladá, že parlament by o novele mohol v prvom čítaní rokovať na marcovej schôdzi.

Poslanci si v aktuálnom volebnom období po rokoch zrušili trestnoprávnu imunitu, o priestupkovú imunitu prišli ešte za vlády Ivety Radičovej. Smer vtedy zrušenie trestnoprávnej imunity pre poslancov odmietol.