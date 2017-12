Glváč zvažuje, že do Leteckých opravovní pustí strategického partnera

Trenčianske opravovne dokážu podľa ministra obrany v súčasnosti prežiť iba vďaka štátnym výdavkom.

13. jan 2013 o 15:23 TASR





BRATISLAVA. Po Vojenskom opravárenskom podniku (VOP) Nováky by mohol strategický partner vstúpiť aj do Leteckých opravovní Trenčín (LOT).

Naznačuje to súčasne vedenie rezortu obrany, ktoré hľadá možnosti pre hospodársku stabilizáciu LOT.

"Nakoľko hospodárenie minulých vedení ukázalo, že LOT môžu prežiť iba vďaka výdavkom zo strany ministerstva obrany, som presvedčený, že v prípade ich záchrany je potrebné zanalyzovať aj možnosť vstupu strategického partnera ako jedno z možných riešení," uviedol minister obrany Martin Glváč (Smer).

Práve počas jeho vedenia rozhodlo ministerstvo o prenájme VOP Nováky na 20 rokov, za čo strategický investor zaplatí 240-tisíc eur ročne.

Letecké opravovne Trenčín v súčasnosti zamestnávajú 355 zamestnancov. Tí vykonávajú napríklad generálne opravy a prehliadky lietadiel typu L-410 Turbolet, L-39 Albatros, L-29 Delfín, vrtuľníkov Mi-17, či technických zariadení protivzdušnej obrany.

Na starosti majú aj opravy prístrojov a agregátov, opravy rádiotechnických zariadení, či modernizáciu rádionavigačných a rádiokomunikačných systémov lietadiel.

"V uplynulých rokoch tvorili 80 percent zákaziek LOT štátne zákazky. Iba 20 percentný objem zákaziek zo súkromného sektora nepostačuje na udržanie všetkých spôsobilostí podniku. Ak by sme situáciu neriešili, bolo by len otázkou času, kedy by sme museli pristúpiť k oveľa radikálnejším opatreniam," poznamenal Glváč.

Návrhy na riešenie situácie v štátnej akciovej spoločnosti by mala vypracovať odborná komisia rezortu obrany. Tá ich má predložiť ministrovi už budúci týždeň.