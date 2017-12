Radia NKÚ v komunikácii, telefón však nemajú a gramatiku nevedia

Lengyel: NKÚ by mal najprv vymeniť tlačové oddelenie

O komunikácii štátnych organizácií hovorí odborník na mediálnu komunikáciu MARTIN LENGYEL.

Aká je komunikácia úradov a štátnych organizácií?

„Je o niečo lepšia ako pred desiatimi rokmi. Najmä inštitúcie, kde sú volení politici, komunikujú lepšie, lebo sa boja, že budú ťažšie zvolení. Úrady, kde sú vymenovaní šéfovia, väčšinou komunikujú minimálne, aby si mohli odčiarknuť, že si splnili povinnosť a mohli ísť o pol štvrtej domov. Keby tak komunikovali súkromné firmy, ďaleko by to nedotiahli.“

Vyriešili by to mediálne tréningy?

„Pomôcť by to mohlo, ale v prvom rade by to vyriešili schopní ľudia vo vedení úradov, ktorí chápu, čo je komunikácia. Keď je na čele úradu človek, ktorý dovolí, aby stránka a informácie vyzerali tak, ako v prípade NKÚ, nemá tam čo robiť.“

Ako komunikuje NKÚ?

„Ich komunikácia je smiešna. Treba sa pozrieť na ich stránku, kde sú za december dve tlačové správy. Koho chcú, aby im radil? Tam treba najprv vybudovať tlačové oddelenie, ktoré niečo robí. Až keď začne, treba sa pozrieť, ako to robí. Teraz sú to vyhodené peniaze. V prvom rade by mali vyhodiť ľudí, ktorí sú za to zodpovední, a zobrať aspoň jedného profesionála.“

Nechali by ste si vy poradiť od firmy, ktorá na svojom webe nemá nič o tom, že robí mediálne poradenstvo?

„Asi nie. Buď by som si nechal poradiť od skúseného človeka s dobrým životopisom, alebo by som sa obrátil na niektorú agentúru, ktorá je v asociácii PR agentúr. Určite by som sa snažil vyhýbať schránkovým firmám.“

Koľko firiem poskytuje na Slovensku kvalitné mediálne poradenstvo?

„Okolo osem až desať. Je z čoho vyberať.“

Počuli ste niekedy o Tristan VIP?

„Nie.“

Miroslav Kern